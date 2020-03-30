酸甜的莓果滋味！Lady M「藍莓起司千層蛋糕」首度登場

Lady M自4月1日起，將推出「藍莓起司千層蛋糕」，乃是2020年全球首度上市的全新口味。另外隨著母親節即將到來，Lady M也將推出經典原味、玫瑰等3款口味的母親節蛋糕。自4月起，Lady M門市還將規劃「微醺之夜」，可享「酒飲買1送1」的優惠。

來自美國紐約，創立自2008年的Lady M，被列舉為「美國10大蛋糕」，以法式經典千層蛋糕最具代表性，標榜每份千層蛋糕都是使用超過20層的法式薄餅堆砌而成。2017年，Lady M首度進駐台灣，目前在台北、台中均有門市或專櫃。

即將推出的「藍莓起司千層蛋糕」，乃是Lady M今年首度推出的全新口味，號稱「Lady M 最邪惡誘人組合」，限時於4月1日至4月30日於門市供應。藉由藍莓果醬與奶油起司的搭配，帶來酸甜與香醇交織的滋味，單片280元，9吋則為2,800元。另外自4月起，每個月的第一個星期三的18:00之後，Lady M將於台北旗艦店、遠百信義店推出「微醺之夜」活動，內用任選酒類產品，可享買1送1的優惠。

為慶祝母親節即將到來，Lady M將於5月1日至5月3日、5月8日至5月10日期間，於各門市現場限量供應母親節蛋糕，口味有經典原味千層蛋糕、玫瑰千層蛋糕、提拉米蘇千層蛋糕等3種口味，包含限定包裝與祝福小卡，每份售價1,600～1,800元。另外，玫瑰千層蛋糕可預先於官網預購，而且今年首度開放4間門市皆開放領取預購商品，方便民眾選擇。