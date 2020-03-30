超長金色蕾絲裙擺 黃子佼、孟耿如婚紗照甜蜜曝光！

對猶太人而言，能夠回到這裡，代表重回故鄉。每當憶起祖先流離失所的歲月，他們不禁悲從中來、心酸落淚，因此這道牆就被稱為哭牆。進入耶路撒冷的千年老城，我刻意不看地圖，順著若干小巷的連接與指引，就這樣走出自己的路徑。果不其然，莫名就走到某一個角落，正好可以從高處看到西牆。那種感覺好奇妙，一個非常理想又安靜的私密空間，居然讓我一人獨享。雖然有點逆光，卻仍難掩西牆的光芒。

2020-03-30 11:34