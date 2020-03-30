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超長金色蕾絲裙擺 黃子佼、孟耿如婚紗照甜蜜曝光！

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供

在這個月月初登記結婚的黃子佼與孟耿如，本來預計於4月19日在寒舍艾美舉行婚宴，但因為近期受到新冠肺炎疫情影響，考量到防疫為重而決定延後舉行。今日3月30日剛好是佼哥生日，兩人特別曝光了一組婚紗照，讓大家也能一起分享他們的喜悅。

這次的拍攝，兩人請到之前曾幫徐若瑄、柯佳嬿、周杰倫等人操刀婚紗照的攝影大師好友蘇益良掌鏡，孟耿如身穿台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的金色禮服，超霸氣的曳地裙擺配上法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節，平衡了華麗與典雅、高調與保守，一頭波浪短髮清新脫俗，長袖設計也別有一番復古韻味，挖空的露背剪裁則保有些許性感。兩人的互動也特別自然可愛，佼哥還不時化身攝影師捕捉新娘的俏麗姿態，用更活潑的方式放閃。

孟耿如所穿的禮服由法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節打造而成。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如所穿的禮服由法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節打造而成。圖／Nicole+Felicia提供
超霸氣的曳地裙擺配上法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節，平衡了華麗與典雅、高調與保守。圖／Nicole+Felicia提供
超霸氣的曳地裙擺配上法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節，平衡了華麗與典雅、高調與保守。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如身穿台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的金色禮服。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如身穿台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的金色禮服。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供
超霸氣的曳地裙擺配上法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節，平衡了華麗與典雅、高調與保守。圖／Nicole+Felicia提供
超霸氣的曳地裙擺配上法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節，平衡了華麗與典雅、高調與保守。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如身穿台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的金色禮服。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如身穿台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的金色禮服。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如所穿的禮服由法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節打造而成。圖／Nicole+Felicia提供
孟耿如所穿的禮服由法國進口的金色蕾絲與含有真金成分的金色手工珠材細節打造而成。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供
黃子佼與孟耿如婚紗照由攝影大師蘇益良掌鏡。圖／Nicole+Felicia提供

婚紗 攝影 新冠肺炎

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