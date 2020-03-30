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清明節連假人潮多 購物中心鎖定兒童市場

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
1966年風靡至今的超級英雄「超人力霸王」最近在夢時代推出「超人力霸王英雄變身特展」，到4月19日止。300坪大的空間，開放免費入場參觀。圖／夢時代提供
1966年風靡至今的超級英雄「超人力霸王」最近在夢時代推出「超人力霸王英雄變身特展」，到4月19日止。300坪大的空間，開放免費入場參觀。圖／夢時代提供

本周清明及兒童節連放連假4天，高雄市購物中心、餐廳鎖定兒童市場，推出超人特展，還有餐廳以兒童免費吸引客群。

1966年風靡至今的超級英雄「超人力霸王」最近在夢時代推出「超人力霸王英雄變身特展」，到4月19日止。300坪大的空間，開放免費入場參觀。

展區規劃有「超人力霸王英雄集合區」、「M78星雲號小火車」、「打鬥場景區」、「打擊怪獸大作戰」、「怪獸打擊氣墊區」及「英雄商售區」，各區運用不同的道具、燈光、音效及投影技術，讓民眾宛如踏進超級英雄的世界。

夢時代表示，活動期間變裝成超人力霸王的模樣，可免費體驗展區「打擊怪獸大作戰」遊戲一次。出示夢時代兒童卡，另可參加貼紙抽抽樂。即日起，五樓任一專櫃及兒童卡服務處開放免費索取超人力霸王著色卡，小朋友完成著色後，帶著獨一無二的作品至8樓時代會館觀展，將贈送超人力霸王紀念品。

無印良品在高雄市大魯閣草衙道開新分店，考量到假日親子人潮，以木質地板打造約20坪的兒童休憩區，提供懶骨頭沙發及童書繪本的閱覽及販售服務，讓親子也可在門市內享受溫馨自在的互動時光。

因應兒童節的到來，泉成餐飲集團旗下吃到飽餐廳星野肉肉鍋、囍韓燒、虎樂、好韓燒等餐廳推出兒童免費用餐優惠，最低可享零元起。

業者說，星野肉肉鍋在高雄新光三越左營店、嘉義新光三越垂楊店、台北新光三越站前店都有分店，韓式料理吃到飽囍韓燒在夢時代、虎樂在大魯閣草衙道、韓式韓肉在屏東環球店，聯合品牌一同推出，兒童節大優惠，到4月30日120公分以下小兒及幼兒免費吃到飽，120到140公分孩童298元。

無印良品在高雄市大魯閣草衙道開新分店，以木質地板打造約20坪的兒童休憩區。圖／無印良品提供
無印良品在高雄市大魯閣草衙道開新分店，以木質地板打造約20坪的兒童休憩區。圖／無印良品提供

吃到飽 兒童節

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