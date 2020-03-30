青春露鐵粉尖叫！ 超萌和風娃娃限定瓶搶攻母親節商機

哇！青春露的鐵粉準備歡喜尖叫了！迎戰各百貨公司母親節慶，不僅330ml大容量的青春露再度強勢回歸，且這次還有特別以日本經典和風娃娃為設計靈感的限定版青春露，以及各種以青春露搭配SK-II明星商品的買正貨送正貨超值組合，搭配五大攻略，要讓愛美女性買好買滿，卻也可以省下不少荷包。

除了卡哇伊的日本和風娃娃限定版青春露外，SK-II也公開多個可以趁著母親節檔期體驗PITERA™美肌秘密的青春露採購攻略。

SK-II指出，如果你是新手的話，品牌這次特別針對新朋友推出3組限定組合，每個組合都包含了SK-II的明星商品，主推的「SK-II PITERA™精華體驗組」，就可以一口氣體驗品牌的所有明星商品，包括：青春露、亮采化粧水，以及青春敷面膜，體驗價只要2376元，小資女也可以輕鬆入手。

此外，還有網友強力敲碗的「青春露加大版」也在今年母親節再度登場。SK-II表示，這次的加大版品項除了有青春露外，還有R.N.A.超肌能緊緻活膚霜與超肌因鑽光淨白精華。尤其青春露重度使用者，不管是要拿來濕敷還是拍拍，能滿足各種使用需求，持續讓肌膚保持晶瑩剔透。

攻略四，則是「買正貨送正貨」的經典明星商品組，相當值得排隊開搶。SK-II今年特別將暢銷熱賣的青春露、亮采化粧水、全效活膚潔面乳，以及夏天必備的光感煥白CC霜雙雙配對，組成限量必敗組，於各大百貨限時限量發售，但記得一定先查好DM、上網作功課查詢發售日期，揪好姊妹們一起選購，一起分享。