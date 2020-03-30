想維持年輕透亮感 25歲起宜透過飲食或塗抹補充維他命C

維他命C在1912年被發現以來，即被廣泛應用在肌膚抗老保養領域，同時也是最強的抗氧化劑，但隨著人體老化，皮膚中維他命C含量會快速下降高達35%以上，且最讓人苦惱的是，維他命C人體無法自行合成，因此建議25歲起，就應加強透過飲食或塗抹方式來攝取，即時補充流失的維他命C，才能使肌膚重啟抗氧化力，刺激膠原蛋白合成，達到抗老功效。

法國醫美保養品牌理膚寶水2020年春夏推出全新「理膚寶水C10肌光活膚精華」，訴求添加貼近肌膚皮表健康弱酸值PH5.5、10%極高濃度的「PH5.5純維他命Ｃ」，協同水楊酸及玻尿酸，同時來對抗肌膚老化。

韓國自然主義美妝品牌innisfree睽違五年之久，2020年春夏再度推出全新美白系列，著重的也是來自於維他命C補充。

Innisfree指出，濟州島其實有一個暱稱，叫做「柑橘島」。濟州島最具代表性的特產-「漢拏山柑橘」，因橘子頂端凸起的形狀像漢拏山而命名，與其他品種的橘子相比，漢拏山柑橘富含豐富水分、果皮厚實、含糖量較高，因此也被稱為「加了蜂蜜的橘子」。

漢拏山柑橘富含維生素C，且果皮中含有大量的橙皮苷與柑橘類黃酮，innisfree研發團隊經過長期的研究及超音波萃取技術，將果皮中珍貴的抗氧化及美白成分萃取出來，並且透過嚴謹的實驗發現，這就是讓肌膚變得透亮的主要成分。