快訊

首班「類包機」抵桃機 依前三次包機模式檢疫再送隔離

台灣新冠肺炎再增一死 案108奧捷團40多歲男不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅白酒買1送1！紐澳良小廚林森店改裝 室內也能看沙灘

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
林森店改裝後，透過玻璃拉門增加室內通風性。圖／Nola Kitchen紐澳良小廚提供
林森店改裝後，透過玻璃拉門增加室內通風性。圖／Nola Kitchen紐澳良小廚提供

以提供美式風格餐點的「Nola Kitchen紐澳良小廚」，近期將林森分店重新改裝，大量使用全開啟式活動玻璃，增添室內外環境的通風效果。為慶祝改裝後重新開幕，即日起至4月15日前，推出全店紅、白葡萄酒買1送1的優惠。

受到歷史背景、地理環境等因素，紐澳良匯聚了多國的文化與美食基因，乃是美國南方代表性的美食城市。創業於2012年的Nola Kitchen紐澳良小廚即是重現當地的餐飲，提供紐澳良濃湯飯、楓糖鬆餅炸雞、紐澳良雞翅等等餐點，除了象山總店之外，還有林森、台中崇德等分店。

紐澳良小廚林森店成立於2014年，鄰近善導寺捷運站，店內的特色就是在庭院中設有棕櫚樹與人造沙灘，帶來悠閒的用餐氣息。本次改裝工程中，拆除原有的落地窗，使用全天候開啟的活動式玻璃拉門，創造出室內外合一的通風環境，增加室內用餐的安心感，室內的顧客也可以直接看到庭院的植物與沙灘。為慶祝林森店改裝開幕，即日起至4月15日，全店紅、白葡萄酒不限品項，全部享買1送1，包括西班牙馬吉維拉白葡萄酒、馬吉天霸紅葡萄酒或法國波爾多紅葡萄酒皆可享折扣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紐澳良小廚店內提供多樣化的美式料理。圖／取自Nola Kitchen紐澳良小廚粉絲頁
紐澳良小廚店內提供多樣化的美式料理。圖／取自Nola Kitchen紐澳良小廚粉絲頁

葡萄酒 沙灘

延伸閱讀

台南安平漁光島男女在帳篷內嘿咻 遭人側錄網路瘋傳

台南智慧有聲號誌 帶視障者過馬路

高雄艾卡設計旅店4月15日結束營業 店家：租約到期

質疑計程車繞遠路 乘客遭司機趕下車還被打傷提告訴

相關新聞

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

舒肥牛排、新豬肉！泰迪農園咖哩7款新菜登場

以日系咖哩醬汁搭配台灣時蔬與多種肉品選擇的「泰迪農園咖哩」，近期藉由食材變化，新推出7款春季全新菜單，除了雞、豬、牛等主...

紅白酒買1送1！紐澳良小廚林森店改裝 室內也能看沙灘

以提供美式風格餐點的「Nola Kitchen紐澳良小廚」，近期將林森分店重新改裝，大量使用全開啟式活動玻璃，增添室內外...

美到捨不得吃！香緹卡X穿石甜點店 推飛行寶石下午茶

向來善用彩妝結合公益的香緹卡Chantecaille，今年春季推出「飛行寶石限定彩妝」，以亞馬遜雨林為設計靈感，將素有「...

愛奇藝台灣站周年感謝祭開跑 年卡7折還可抽三星摺疊機

愛奇藝台灣站迎接開站4周年，再加上最近大家在家時間變長追劇追得更勤，特別推出「2020感謝祭活動」，即日起至4月6日中午...

100%支付停工員工薪資 香奈兒也加入口罩、防護衣製作

受到新冠肺炎疫情影響，歐洲許多精品大廠、專門店隨著各國政府政策已停工多時，香奈兒也是其中之一。不過據外電報導，香奈兒宣布...

「冷凍」美味 五星料理囤好囤滿

面對疫情影響，吹起搶購囤貨風潮，漢來美食推出三道經典的五星菜式，以冷凍包裝銷售，同時提供宅配服務，饕客們將漢來經典招牌菜色買回家囤好囤滿，輕鬆覆熱即可馬上食用，價格更是親民，只要280元起。

從ØZI到許光漢 M.A.C「殺手氣墊」不只持妝還很會撩妹

幾年前彩妝市場掀起一波男性代言人的風潮，許多品牌大多鎖定暖男形象的藝人，廣告所營造出的氛圍同樣也偏好溫柔、優雅路線。不過...

宅在家吃卡安心 Buffet打包回府

因應新冠肺炎疫情，漢來海港自助餐發揮創意，推出九大餐檯料理直送，引起市場熱烈迴響。

建材商教「驗屋6寶」 不用300元揪出隱藏版瑕疵

買房是許多人一輩子的大事，不乏首購族，冠軍建材股份公司最近公開「驗屋6寶」，紅色墨水、彈珠、面紙、小夜燈、硬幣、便條紙，...

費德勒暖心捐千萬助瑞士抗疫 溫網也恐不敵「疫」情？

瑞士疫情迅速蔓延，確診人數迅速破萬。出身瑞士的網球巨星、勞力士代言人「費爸」羅傑費德勒（Roger Federer）在個...

曾之喬創業美洲豹加持 BLACKPINK Lisa戴寶格麗蛇慶生

女星曾之喬日前透過IG宣布Youtube頻道開播，正式在網路上當起Youtuber，不到一週已經有超過4萬粉絲訂閱。她再...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

吳德榮：今起天氣好轉 周三另一波變天

95無鉛久違了1字頭價格 汽油明再降比礦泉水便宜

殺破狼周運勢／雙子被天菜級人物煞到 巨蟹當心血光之災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。