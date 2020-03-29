紅白酒買1送1！紐澳良小廚林森店改裝 室內也能看沙灘

以提供美式風格餐點的「Nola Kitchen紐澳良小廚」，近期將林森分店重新改裝，大量使用全開啟式活動玻璃，增添室內外環境的通風效果。為慶祝改裝後重新開幕，即日起至4月15日前，推出全店紅、白葡萄酒買1送1的優惠。

受到歷史背景、地理環境等因素，紐澳良匯聚了多國的文化與美食基因，乃是美國南方代表性的美食城市。創業於2012年的Nola Kitchen紐澳良小廚即是重現當地的餐飲，提供紐澳良濃湯飯、楓糖鬆餅炸雞、紐澳良雞翅等等餐點，除了象山總店之外，還有林森、台中崇德等分店。

紐澳良小廚林森店成立於2014年，鄰近善導寺捷運站，店內的特色就是在庭院中設有棕櫚樹與人造沙灘，帶來悠閒的用餐氣息。本次改裝工程中，拆除原有的落地窗，使用全天候開啟的活動式玻璃拉門，創造出室內外合一的通風環境，增加室內用餐的安心感，室內的顧客也可以直接看到庭院的植物與沙灘。為慶祝林森店改裝開幕，即日起至4月15日，全店紅、白葡萄酒不限品項，全部享買1送1，包括西班牙馬吉維拉白葡萄酒、馬吉天霸紅葡萄酒或法國波爾多紅葡萄酒皆可享折扣。