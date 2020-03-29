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舒肥牛排、新豬肉！泰迪農園咖哩7款新菜登場
以日系咖哩醬汁搭配台灣時蔬與多種肉品選擇的「泰迪農園咖哩」，近期藉由食材變化，新推出7款春季全新菜單，除了雞、豬、牛等主菜外，還有以碗豆、大豆所製成的「新豬肉」，卡路里與脂肪都較真豬肉大幅減少，成為養生型民眾的另一種選擇。
泰迪農園咖哩自2019年10月開幕，店內的咖哩由日本餐飲顧問本城弘研發，以日本新宿的中村屋、東京帝國飯店等名店的咖哩為基礎，推出新宿風咖哩、帝國風咖哩，以及綜合咖哩、素食咖哩等4種口味的咖哩醬汁，讓民眾依個人喜好搭配。
主餐部份，本季的新菜單共有酥炸舒康雞腿、香煎究好豬里肌、酥炸究好豬里肌等選擇，售價自280～380元。其中「嫩煎牛排咖哩」，選用自然牛的牛背肩肉，經過舒肥烹調之後再嫩煎上桌，創造出坊間少見的牛排咖哩組合，每份380元。另外「新豬肉蔬食咖哩」，則是將植物肉所製成的「新豬肉」製作成肉丸，再搭配素食咖哩醬，卡路里較真豬肉減少66%，並富含膳食纖維，適合食用方便素的民眾品嚐咖哩滋味，每份280元。另外新菜中，也有本格紅酒燉牛肉、南蠻雞串炸等料理。
隨著居家防疫所興起的外帶需求，泰迪農園咖哩也提供有6款的外帶便當，包括舒康嫩雞咖哩、穀飼牛肉咖哩等選擇，內包括紅蘿蔔、馬鈴薯、蓮藕等11款蔬菜配菜，每份180元。
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