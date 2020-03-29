快訊

新冠確診護理師創最快出院紀錄 住院最久是她

三度鞠躬謝媒體 辛龍離開靈堂情緒潰堤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舒肥牛排、新豬肉！泰迪農園咖哩7款新菜登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
以大豆、碗豆所製成的「新豬肉蔬食咖哩」，每份280元。圖／泰迪農園咖哩提供
以大豆、碗豆所製成的「新豬肉蔬食咖哩」，每份280元。圖／泰迪農園咖哩提供

以日系咖哩醬汁搭配台灣時蔬與多種肉品選擇的「泰迪農園咖哩」，近期藉由食材變化，新推出7款春季全新菜單，除了雞、豬、牛等主菜外，還有以碗豆、大豆所製成的「新豬肉」，卡路里與脂肪都較真豬肉大幅減少，成為養生型民眾的另一種選擇。

泰迪農園咖哩自2019年10月開幕，店內的咖哩由日本餐飲顧問本城弘研發，以日本新宿的中村屋、東京帝國飯店等名店的咖哩為基礎，推出新宿風咖哩、帝國風咖哩，以及綜合咖哩、素食咖哩等4種口味的咖哩醬汁，讓民眾依個人喜好搭配。

主餐部份，本季的新菜單共有酥炸舒康雞腿、香煎究好豬里肌、酥炸究好豬里肌等選擇，售價自280～380元。其中「嫩煎牛排咖哩」，選用自然牛的牛背肩肉，經過舒肥烹調之後再嫩煎上桌，創造出坊間少見的牛排咖哩組合，每份380元。另外「新豬肉蔬食咖哩」，則是將植物肉所製成的「新豬肉」製作成肉丸，再搭配素食咖哩醬，卡路里較真豬肉減少66%，並富含膳食纖維，適合食用方便素的民眾品嚐咖哩滋味，每份280元。另外新菜中，也有本格紅酒燉牛肉、南蠻雞串炸等料理。

隨著居家防疫所興起的外帶需求，泰迪農園咖哩也提供有6款的外帶便當，包括舒康嫩雞咖哩、穀飼牛肉咖哩等選擇，內包括紅蘿蔔、馬鈴薯、蓮藕等11款蔬菜配菜，每份180元。

嫩煎牛排咖哩，每份380元。圖／泰迪農園咖哩提供
嫩煎牛排咖哩，每份380元。圖／泰迪農園咖哩提供
香煎究好豬里肌咖哩，每份310元。圖／泰迪農園咖哩提供
香煎究好豬里肌咖哩，每份310元。圖／泰迪農園咖哩提供

卡路里 紅酒

延伸閱讀

鹹食只做咖哩，非常專一！ 捷運中山站簡約度假風南洋料理店-The Wrice 來時

全家便利商店推「銅板價蔬食懶人包」！泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵變身蔬食好料

【食譜】和風醬咖哩雞胸排。低醣新風味雞胸排

加巧克力？加蜂蜜？讓咖哩更好吃的8個秘密武器！

相關新聞

美到捨不得吃！香緹卡X穿石甜點店 推飛行寶石下午茶

向來善用彩妝結合公益的香緹卡Chantecaille，今年春季推出「飛行寶石限定彩妝」，以亞馬遜雨林為設計靈感，將素有「...

愛奇藝台灣站周年感謝祭開跑 年卡7折還可抽三星摺疊機

愛奇藝台灣站迎接開站4周年，再加上最近大家在家時間變長追劇追得更勤，特別推出「2020感謝祭活動」，即日起至4月6日中午...

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

舒肥牛排、新豬肉！泰迪農園咖哩7款新菜登場

以日系咖哩醬汁搭配台灣時蔬與多種肉品選擇的「泰迪農園咖哩」，近期藉由食材變化，新推出7款春季全新菜單，除了雞、豬、牛等主...

100%支付停工員工薪資 香奈兒也加入口罩、防護衣製作

受到新冠肺炎疫情影響，歐洲許多精品大廠、專門店隨著各國政府政策已停工多時，香奈兒也是其中之一。不過據外電報導，香奈兒宣布...

「冷凍」美味 五星料理囤好囤滿

面對疫情影響，吹起搶購囤貨風潮，漢來美食推出三道經典的五星菜式，以冷凍包裝銷售，同時提供宅配服務，饕客們將漢來經典招牌菜色買回家囤好囤滿，輕鬆覆熱即可馬上食用，價格更是親民，只要280元起。

從ØZI到許光漢 M.A.C「殺手氣墊」不只持妝還很會撩妹

幾年前彩妝市場掀起一波男性代言人的風潮，許多品牌大多鎖定暖男形象的藝人，廣告所營造出的氛圍同樣也偏好溫柔、優雅路線。不過...

宅在家吃卡安心 Buffet打包回府

因應新冠肺炎疫情，漢來海港自助餐發揮創意，推出九大餐檯料理直送，引起市場熱烈迴響。

建材商教「驗屋6寶」 不用300元揪出隱藏版瑕疵

買房是許多人一輩子的大事，不乏首購族，冠軍建材股份公司最近公開「驗屋6寶」，紅色墨水、彈珠、面紙、小夜燈、硬幣、便條紙，...

費德勒暖心捐千萬助瑞士抗疫 溫網也恐不敵「疫」情？

瑞士疫情迅速蔓延，確診人數迅速破萬。出身瑞士的網球巨星、勞力士代言人「費爸」羅傑費德勒（Roger Federer）在個...

曾之喬創業美洲豹加持 BLACKPINK Lisa戴寶格麗蛇慶生

女星曾之喬日前透過IG宣布Youtube頻道開播，正式在網路上當起Youtuber，不到一週已經有超過4萬粉絲訂閱。她再...

清明連假遊樂園 孩童免費 大人優惠

下周就將迎來清明、兒童節四天連假，疫情當頭，戶外相對空曠又能悠閒散心的「遊樂園」成了父母遛小孩的選擇，各家遊樂園主打「孩童免費」優惠方案，讓親子們趁連假好好悠哉一下。

熱門新聞

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

吳德榮：今起天氣好轉 周三另一波變天

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

寧可單身也不將就的4大星座 天秤、金牛居然上榜！

95無鉛久違了1字頭價格 汽油明再降比礦泉水便宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。