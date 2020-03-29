鐘表內行人衝了！邦瀚斯專場世紀系列珍藏PART II上網
不出門也能買到好東西，是網路時代最大的優點，即便是高檔精品或藝術品，現在的拍賣行也都有提供網路專場，方便隨時隨地競標。邦瀚斯（Bomhams）自即日起至4月9日止舉辦單一藏家「世紀系列珍藏：百年時計 II」網上專場拍賣，百年來包括積家（Jaeger）空氣鐘、歐米茄（Omega）超霸、勞力士（Rolex）懷表各種經典時計，由數千港元起拍，部分更不設底價。
「世紀系列珍藏」為單一藏家自少年時起耗40多年來跨品牌時計收藏，橫跨過去100年之每個年代，見證1920年代至今一個世紀之鐘表發展史。首批藏品去年6月12日於香港邦瀚斯實體上拍，成交率高達80%，其中近四成拍品透過網路成交。
焦點拍品可見鍾愛機械鐘表的資深藏家偏好，包括許多鐘表內行人平生必收的經典。一枚1969年的歐米茄超霸Speedmaster Mark II型號145.014的精鋼自動計時鍊帶腕表，其C字形／酒桶形的表殼曾為1970年代的經典象徵，也是橙色的歐米茄標誌首次出現表盤上的作品，別具意義。真力時（Zenith）El Primero是計時機芯的經典，此次有型號95.0100.418的鈦金日月星三曆配月相顯示自動腕表，估價25,000港元（約台幣）起。
僅靠溫度變化就能精準走時的積家空氣鐘是鐘表史上的傑作，1965年的Atmos II銅鍍金空氣鐘，估價1萬港幣（約39,000元台幣）起。具有世界上最小機械機芯紀錄的積家表廠，還有一件機芯直徑僅14.4毫米的鏤空金雕鑲鑽女表上拍。
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