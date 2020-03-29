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鐘表內行人衝了！邦瀚斯專場世紀系列珍藏PART II上網

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時型號95.0100.418鈦金日月星三曆自動上鍊計時腕表配月相顯示，約1995年，估價25,000港元（約台幣97,750元）起。圖／邦瀚斯提供
真力時型號95.0100.418鈦金日月星三曆自動上鍊計時腕表配月相顯示，約1995年，估價25,000港元（約台幣97,750元）起。圖／邦瀚斯提供

不出門也能買到好東西，是網路時代最大的優點，即便是高檔精品或藝術品，現在的拍賣行也都有提供網路專場，方便隨時隨地競標。邦瀚斯（Bomhams）自即日起至4月9日止舉辦單一藏家「世紀系列珍藏：百年時計 II」網上專場拍賣，百年來包括積家（Jaeger）空氣鐘、歐米茄（Omega）超霸、勞力士（Rolex）懷表各種經典時計，由數千港元起拍，部分更不設底價。

「世紀系列珍藏」為單一藏家自少年時起耗40多年來跨品牌時計收藏，橫跨過去100年之每個年代，見證1920年代至今一個世紀之鐘表發展史。首批藏品去年6月12日於香港邦瀚斯實體上拍，成交率高達80%，其中近四成拍品透過網路成交。

焦點拍品可見鍾愛機械鐘表的資深藏家偏好，包括許多鐘表內行人平生必收的經典。一枚1969年的歐米茄超霸Speedmaster Mark II型號145.014的精鋼自動計時鍊帶腕表，其C字形／酒桶形的表殼曾為1970年代的經典象徵，也是橙色的歐米茄標誌首次出現表盤上的作品，別具意義。真力時（Zenith）El Primero是計時機芯的經典，此次有型號95.0100.418的鈦金日月星三曆配月相顯示自動腕表，估價25,000港元（約台幣）起。

僅靠溫度變化就能精準走時的積家空氣鐘是鐘表史上的傑作，1965年的Atmos II銅鍍金空氣鐘，估價1萬港幣（約39,000元台幣）起。具有世界上最小機械機芯紀錄的積家表廠，還有一件機芯直徑僅14.4毫米的鏤空金雕鑲鑽女表上拍。

積家Atmos II銅鍍金空氣鐘，年份約1965。附當年的訂購卡。估價10,000港元（約台幣39,000元）起。圖／邦瀚斯提供
積家Atmos II銅鍍金空氣鐘，年份約1965。附當年的訂購卡。估價10,000港元（約台幣39,000元）起。圖／邦瀚斯提供
勞力士Precision Lever鍍鉑金手上鍊懷表，1923年，估價7,000港元（約台幣27,370元）起。圖／邦瀚斯提供
勞力士Precision Lever鍍鉑金手上鍊懷表，1923年，估價7,000港元（約台幣27,370元）起。圖／邦瀚斯提供
歐米茄Speedmaster Mark II Professional Chronograph型號145.014精鋼自動上鍊計時鍊帶腕表，約1969年，估價15,000港元（約台幣58,650元）起。圖／邦瀚斯提供
歐米茄Speedmaster Mark II Professional Chronograph型號145.014精鋼自動上鍊計時鍊帶腕表，約1969年，估價15,000港元（約台幣58,650元）起。圖／邦瀚斯提供
勞力士Precision Lever鍍鉑金手上鍊懷表，1923年，估價7,000港元（約台幣27,370元）起。圖／邦瀚斯提供
勞力士Precision Lever鍍鉑金手上鍊懷表，1923年，估價7,000港元（約台幣27,370元）起。圖／邦瀚斯提供
歐米茄Speedmaster Mark II Professional Chronograph型號145.014精鋼自動上鍊計時鍊帶腕表，約1969年，估價15,000港元（約台幣58,650元）起。圖／邦瀚斯提供
歐米茄Speedmaster Mark II Professional Chronograph型號145.014精鋼自動上鍊計時鍊帶腕表，約1969年，估價15,000港元（約台幣58,650元）起。圖／邦瀚斯提供
歐米茄一套罕有及具有收藏價值的登陸月球系列模型擺設附當年雜誌，估價5,000港元（約台幣19,550元）起，採無底價拍賣。圖／邦瀚斯提供
歐米茄一套罕有及具有收藏價值的登陸月球系列模型擺設附當年雜誌，估價5,000港元（約台幣19,550元）起，採無底價拍賣。圖／邦瀚斯提供
積家女裝黃金鑲鑽手動上鍊神秘腕表，約1960年，估價60,000港元（約台幣23萬5,000元）起。圖／邦瀚斯提供
積家女裝黃金鑲鑽手動上鍊神秘腕表，約1960年，估價60,000港元（約台幣23萬5,000元）起。圖／邦瀚斯提供
積家女裝黃金鑲鑽手動上鍊神秘腕表，約1960年，估價60,000港元（約台幣23萬5,000元）起。圖／邦瀚斯提供
積家女裝黃金鑲鑽手動上鍊神秘腕表，約1960年，估價60,000港元（約台幣23萬5,000元）起。圖／邦瀚斯提供
真力時型號95.0100.418鈦金日月星三曆自動上鍊計時腕表配月相顯示，約1995年，估價25,000港元（約台幣97,750元）起。圖／邦瀚斯提供
真力時型號95.0100.418鈦金日月星三曆自動上鍊計時腕表配月相顯示，約1995年，估價25,000港元（約台幣97,750元）起。圖／邦瀚斯提供
勞力士Precision Lever鍍鉑金手上鍊懷表，1923年，估價7,000港元（約台幣27,370元）起。圖／邦瀚斯提供
勞力士Precision Lever鍍鉑金手上鍊懷表，1923年，估價7,000港元（約台幣27,370元）起。圖／邦瀚斯提供

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