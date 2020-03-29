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美到捨不得吃！香緹卡X穿石甜點店 推飛行寶石下午茶

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
香緹卡攜手人氣法式甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie推出期間限定的下午茶，好吃又好拍！圖／香緹卡提供
香緹卡攜手人氣法式甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie推出期間限定的下午茶，好吃又好拍！圖／香緹卡提供

向來善用彩妝結合公益的香緹卡Chantecaille，今年春季推出「飛行寶石限定彩妝」，以亞馬遜雨林為設計靈感，將素有「飛行寶石」美稱的蜂鳥作為創作主題，帶來一系列包裝繽紛、用色柔美百搭的限定新品。同時更特別攜手人氣法式甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie推出期間限定的下午茶，好吃又好拍！

去年亞馬遜雨林大火引起全球關注，再度讓人聚焦這個重要的「地球之肺」生態保育。香緹卡秉持不做動物實驗、不使用人工色素香料防腐劑與對肌膚及環境不友善的成分的理念，在今年春季推出的「飛行寶石限定彩妝」中注入亞馬遜雨林的蜂鳥和茂盛的植物元素，外盒帶著些許鏡面炫光感，全系列包含兩組「飛行寶石限量四色眼彩盤」、4色「

花妍香頌唇膏」以及「飛行寶石限量柔焦蜜粉餅」。品牌也攜手亞馬遜保護組織（ACTAmazon Conservation Team），每售出一支飛行寶石限定花妍香頌唇膏，就會使用部分收益援助該團體，一起捍衛雨林生態系統。

此外，香緹卡也與知名精品法式甜點甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie合作，同樣以「飛行寶石限定彩妝」中描繪的亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，推出一系列精美甜點。甜點外型和配色結合蜂鳥的生長曲線和飛行姿態、雨林生態配色，食材則是運用台灣茶、水果等打造在地風味，共打造了「初生」、「茁苗」、「芬芬」、「浮」、「鳴」等糕點，還可搭配4款特調氣泡飲。

香緹卡X穿石CHANTEZ Pâtisserie「飛行寶石下午茶饗宴」，即日起至5月31日限時提供。

飛行寶石限量四色眼彩盤#月光寒，2,800元。圖／香緹卡提供
飛行寶石限量四色眼彩盤#月光寒，2,800元。圖／香緹卡提供
飛行寶石柔焦蜜粉餅，3,100元。圖／香緹卡提供
飛行寶石柔焦蜜粉餅，3,100元。圖／香緹卡提供
飛行寶石系列限量花妍香頌唇膏#西潘蓮Passion Flower，1,800元。圖／香緹卡提供
飛行寶石系列限量花妍香頌唇膏#西潘蓮Passion Flower，1,800元。圖／香緹卡提供
香緹卡與知名精品法式甜點甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，推出一系列精美甜點。圖為「芬芬」糕點。記者吳曉涵／攝影
香緹卡與知名精品法式甜點甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，推出一系列精美甜點。圖為「芬芬」糕點。記者吳曉涵／攝影
飛行寶石限定彩妝4色「花妍香頌唇膏」。記者吳曉涵／攝影
飛行寶石限定彩妝4色「花妍香頌唇膏」。記者吳曉涵／攝影
香緹卡春季推出的「飛行寶石限定彩妝」中注入亞馬遜雨林的蜂鳥和茂盛的植物元素，外盒帶著些許鏡面炫光感。圖／香緹卡提供
香緹卡春季推出的「飛行寶石限定彩妝」中注入亞馬遜雨林的蜂鳥和茂盛的植物元素，外盒帶著些許鏡面炫光感。圖／香緹卡提供
飛行寶石限量四色眼彩盤#月光寒，2,800元。圖／香緹卡提供
飛行寶石限量四色眼彩盤#月光寒，2,800元。圖／香緹卡提供
香緹卡與知名精品法式甜點甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，推出一系列精美甜點。圖為「芬芬」糕點。圖／香緹卡提供、記者吳曉涵攝影
香緹卡與知名精品法式甜點甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，推出一系列精美甜點。圖為「芬芬」糕點。圖／香緹卡提供、記者吳曉涵攝影
飛行寶石限定彩妝4色「花妍香頌唇膏」。記者吳曉涵／攝影
飛行寶石限定彩妝4色「花妍香頌唇膏」。記者吳曉涵／攝影
飛行寶石系列限量花妍香頌唇膏#羽扇豆Lupine，1,800元。圖／香緹卡提供
飛行寶石系列限量花妍香頌唇膏#羽扇豆Lupine，1,800元。圖／香緹卡提供
香緹卡攜手人氣法式甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie推出期間限定的下午茶，好吃又好拍！圖／香緹卡提供
香緹卡攜手人氣法式甜點店­穿石CHANTEZ Pâtisserie推出期間限定的下午茶，好吃又好拍！圖／香緹卡提供

甜點 下午茶

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