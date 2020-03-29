愛奇藝台灣站周年感謝祭開跑 年卡7折還可抽三星摺疊機

愛奇藝台灣站迎接開站4周年，再加上最近大家在家時間變長追劇追得更勤，特別推出「2020感謝祭活動」，即日起至4月6日中午12點止，於官網購買單筆季卡或年卡皆享七折優惠，原價1,999元的年卡，折扣後最低僅1,490元，平均一天只要4元，就能整年天天看到飽。

活動期間不只可用優惠價入手VIP會元，完成購買還可加碼參加「好禮Lucky抽」，百樣超狂追劇配備任你抽，包括近期紅翻天的Samsung Galaxy Z Flip摺疊機、Galaxy A71，以及最強降噪藍牙耳機AirPods Pro、AI智慧電視盒OVO G700等實用超強好禮，總價值超過50萬元。

如果在家悶不住，即日起至5月30日止，愛奇藝台灣站也首度和香格里拉台北遠東國際大飯店合作專屬會員權益，推出「愛奇藝VIP世界美食大賞」活動，凡是愛奇藝台灣站的VIP會員，即可享遠東Café自助餐廳週一至週四午餐與晚餐「兩人同行一人免費」專屬優惠；至檀島香港茶餐廳點購「愛奇藝套餐」也可享套餐優惠價。