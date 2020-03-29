快訊

防疫下一步？陳時中：「未維持適當社交距離者」擬開罰

指揮中心公布拖最久確診案268足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛奇藝台灣站周年感謝祭開跑 年卡7折還可抽三星摺疊機

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛奇藝台灣站即日起推出周年感謝祭活動，VIP會員限時7折還能抽大獎。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站即日起推出周年感謝祭活動，VIP會員限時7折還能抽大獎。圖／歐銻銻娛樂提供

愛奇藝台灣站迎接開站4周年，再加上最近大家在家時間變長追劇追得更勤，特別推出「2020感謝祭活動」，即日起至4月6日中午12點止，於官網購買單筆季卡或年卡皆享七折優惠，原價1,999元的年卡，折扣後最低僅1,490元，平均一天只要4元，就能整年天天看到飽。

活動期間不只可用優惠價入手VIP會元，完成購買還可加碼參加「好禮Lucky抽」，百樣超狂追劇配備任你抽，包括近期紅翻天的Samsung Galaxy Z Flip摺疊機、Galaxy A71，以及最強降噪藍牙耳機AirPods Pro、AI智慧電視盒OVO G700等實用超強好禮，總價值超過50萬元。

如果在家悶不住，即日起至5月30日止，愛奇藝台灣站也首度和香格里拉台北遠東國際大飯店合作專屬會員權益，推出「愛奇藝VIP世界美食大賞」活動，凡是愛奇藝台灣站的VIP會員，即可享遠東Café自助餐廳週一至週四午餐與晚餐「兩人同行一人免費」專屬優惠；至檀島香港茶餐廳點購「愛奇藝套餐」也可享套餐優惠價。

2020年愛奇藝台灣站除了經營韓劇、陸劇外，也積極充實美劇、日劇片庫，繼2019年底引進《駭客軍團》、《應召女友》、《良醫莫非》等系列，並獨家同步跟播《重生律師》外，4月份預計同步跟播網路好評不斷的BBC警匪影集《追殺夏娃》最新第三季，另外，也將推出由石原聰美主演的春季日劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》。

愛奇藝台灣站近期上架多部獨家韓劇、陸劇以及話題綜藝《青春有你2》、最強動畫電影《冰雪奇緣2》。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站近期上架多部獨家韓劇、陸劇以及話題綜藝《青春有你2》、最強動畫電影《冰雪奇緣2》。圖／歐銻銻娛樂提供

愛奇藝 韓劇 美劇

延伸閱讀

林宥嘉太童顏 同場藝人不信他已經當爸

人氣日劇完結篇 橫濱流星粉絲淚喊「如何是好」

賈靜雯回歸古裝美炸！詮釋反派預告曝光3畫面迷倒粉絲

全面升級！Galaxy Buds+ 開箱評測

相關新聞

100%支付停工員工薪資 香奈兒也加入口罩、防護衣製作

受到新冠肺炎疫情影響，歐洲許多精品大廠、專門店隨著各國政府政策已停工多時，香奈兒也是其中之一。不過據外電報導，香奈兒宣布...

愛奇藝台灣站周年感謝祭開跑 年卡7折還可抽三星摺疊機

愛奇藝台灣站迎接開站4周年，再加上最近大家在家時間變長追劇追得更勤，特別推出「2020感謝祭活動」，即日起至4月6日中午...

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

「冷凍」美味 五星料理囤好囤滿

面對疫情影響，吹起搶購囤貨風潮，漢來美食推出三道經典的五星菜式，以冷凍包裝銷售，同時提供宅配服務，饕客們將漢來經典招牌菜色買回家囤好囤滿，輕鬆覆熱即可馬上食用，價格更是親民，只要280元起。

從ØZI到許光漢 M.A.C「殺手氣墊」不只持妝還很會撩妹

幾年前彩妝市場掀起一波男性代言人的風潮，許多品牌大多鎖定暖男形象的藝人，廣告所營造出的氛圍同樣也偏好溫柔、優雅路線。不過...

宅在家吃卡安心 Buffet打包回府

因應新冠肺炎疫情，漢來海港自助餐發揮創意，推出九大餐檯料理直送，引起市場熱烈迴響。

建材商教「驗屋6寶」 不用300元揪出隱藏版瑕疵

買房是許多人一輩子的大事，不乏首購族，冠軍建材股份公司最近公開「驗屋6寶」，紅色墨水、彈珠、面紙、小夜燈、硬幣、便條紙，...

費德勒暖心捐千萬助瑞士抗疫 溫網也恐不敵「疫」情？

瑞士疫情迅速蔓延，確診人數迅速破萬。出身瑞士的網球巨星、勞力士代言人「費爸」羅傑費德勒（Roger Federer）在個...

曾之喬創業美洲豹加持 BLACKPINK Lisa戴寶格麗蛇慶生

女星曾之喬日前透過IG宣布Youtube頻道開播，正式在網路上當起Youtuber，不到一週已經有超過4萬粉絲訂閱。她再...

清明連假遊樂園 孩童免費 大人優惠

下周就將迎來清明、兒童節四天連假，疫情當頭，戶外相對空曠又能悠閒散心的「遊樂園」成了父母遛小孩的選擇，各家遊樂園主打「孩童免費」優惠方案，讓親子們趁連假好好悠哉一下。

集點加購／超商、藥妝 萌神降臨

超商、藥妝店的集點、滿額加價購活動向來以可愛主角為號召，加上限量與獨家設計，每次都吸引粉絲蒐集入手，全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥、大耳狗、KikiLala全都變身萌神；康是美與今年75周年的北歐療癒小精靈MOOMIN攜手推出滿額加價購活動。

無懼疫情 ！sandro勇敢台中開店 宋米秦美穿丹寧窄裙

不畏新冠肺炎疫情嚴峻，法國輕奢品牌sandro進駐台中新光三越，這也是目前繼台北微風信義店之後，品牌在台灣設立的第二家專...

熱門新聞

年紀輕輕當保全會被笑？待遇曝光網友羨慕：錢多事少離家近！

吳德榮：今起天氣好轉 周三另一波變天

寧可單身也不將就的4大星座 天秤、金牛居然上榜！

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

95無鉛久違了1字頭價格 汽油明再降比礦泉水便宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。