聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛奇藝台灣站周年感謝祭開跑 年卡7折還可抽三星摺疊機
愛奇藝台灣站迎接開站4周年，再加上最近大家在家時間變長追劇追得更勤，特別推出「2020感謝祭活動」，即日起至4月6日中午12點止，於官網購買單筆季卡或年卡皆享七折優惠，原價1,999元的年卡，折扣後最低僅1,490元，平均一天只要4元，就能整年天天看到飽。
活動期間不只可用優惠價入手VIP會元，完成購買還可加碼參加「好禮Lucky抽」，百樣超狂追劇配備任你抽，包括近期紅翻天的Samsung Galaxy Z Flip摺疊機、Galaxy A71，以及最強降噪藍牙耳機AirPods Pro、AI智慧電視盒OVO G700等實用超強好禮，總價值超過50萬元。
如果在家悶不住，即日起至5月30日止，愛奇藝台灣站也首度和香格里拉台北遠東國際大飯店合作專屬會員權益，推出「愛奇藝VIP世界美食大賞」活動，凡是愛奇藝台灣站的VIP會員，即可享遠東Café自助餐廳週一至週四午餐與晚餐「兩人同行一人免費」專屬優惠；至檀島香港茶餐廳點購「愛奇藝套餐」也可享套餐優惠價。
2020年愛奇藝台灣站除了經營韓劇、陸劇外，也積極充實美劇、日劇片庫，繼2019年底引進《駭客軍團》、《應召女友》、《良醫莫非》等系列，並獨家同步跟播《重生律師》外，4月份預計同步跟播網路好評不斷的BBC警匪影集《追殺夏娃》最新第三季，另外，也將推出由石原聰美主演的春季日劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言