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100%支付停工員工薪資 香奈兒也加入口罩、防護衣製作

聯合報 / 記者吳曉涵／東京即時報導
香奈兒宣布在停工期間將繼續支付所有受影響的員工工資，同時也將投入口罩和防護衣的製作。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布在停工期間將繼續支付所有受影響的員工工資，同時也將投入口罩和防護衣的製作。圖／香奈兒提供

受到新冠肺炎疫情影響，歐洲許多精品大廠、專門店隨著各國政府政策已停工多時，香奈兒也是其中之一。不過據外電報導，香奈兒宣布在停工期間將繼續支付8,500名受到影響的員工工資，保證維持他們在原本既定工作日中的100％薪支給付。

「香奈兒品牌密切的關注新型冠狀病毒（Covid-19）趨勢的演變，以確實保護其所有團隊以及全球的合作夥伴和顧客，並根據當地和全球衛生部門機構的建議採取了所有必要的預防措施。在迅速發展的情況之下，需要考量符合當地法規的精確應變方式，香奈兒致力於在品牌運營的世界各地保護每位員工和合作夥伴。」品牌早前發表聲明表示。

除了保障員工安全與權益之外，香奈兒也提供了120萬歐元（約台幣398萬元）給予巴黎公共援助基金會，用以協助醫療人員。此外，香奈兒旗下高級時裝，成衣和藝術工作坊共150名裁縫師也將投入口罩和防護衣的製作。

香奈兒 品牌

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