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從ØZI到許光漢 M.A.C「殺手氣墊」不只持妝還很會撩妹
幾年前彩妝市場掀起一波男性代言人的風潮，許多品牌大多鎖定暖男形象的藝人，廣告所營造出的氛圍同樣也偏好溫柔、優雅路線。不過去年台灣M.A.C找來金曲新人獎得主ØZI合作推薦當時全新上市的「超持妝全能氣墊粉餅」，呼應產品「殺手氣墊」的訴求，開拓出一條新路線，酷勁十足的性格姿態也相當搶眼。
今年M.A.C再度找來因台劇《想見你》而爆紅兩岸三地、話題正夯的男星許光漢，同樣為「超持妝全能氣墊粉餅」背書，廣告中除了讓他展現乖巧鄰家男孩的螢幕形象之外，另外也安排了暗黑版本的拍攝，銳利眼神再次呼應產品「殺手氣墊」的封號，一次兩種風格的許光漢勢必讓眾位「許太太們」大飽眼福。
能打造獨特霧絲絨妝感的「超持妝全能氣墊粉餅」特別針對亞洲女性的底妝需求而生，因應高溫、潮濕的氣候環境，主打24小時持妝效果，既有遮瑕、防曬功能同時也很清爽，也非常適合近期因防疫關係需要經常戴口罩時使用。豐富的24種色選，讓消費者更能找到最適合自己膚色的款式。
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