建材商教「驗屋6寶」 不用300元揪出隱藏版瑕疵

買房是許多人一輩子的大事，不乏首購族，冠軍建材股份公司最近公開「驗屋6寶」，紅色墨水、彈珠、面紙、小夜燈、硬幣、便條紙，提供民眾參考，花費不到300元，就可以揪出地板不平等隱藏版等瑕疵，減少交屋後困擾。

冠軍建材1997年起每賣1箱磁磚，捐出1元當「大一元愛心磚」專案基金關懷弱勢，並支持及贊助公益，也設立冠軍綠概念館推廣環保，此外，不時透過臉書粉絲專頁「打造你的磚屬空間-冠軍磁磚」，教導居家、磁磚等相關知識，最近驗屋6寶引起回響，原來可以這樣驗屋。

驗屋6寶包括紅墨水倒入水槽，觀察有沒有滲漏出紅墨，驗接水槽外管線是否漏水；彈珠置於地板是否滾動，驗地板平不平；面紙投入馬桶，驗沖水是否通暢；小夜店插每個插座，驗電力是否正常；硬幣敲磁磚4角，驗黏貼是否確實，不是空心磚；便條紙記錄不合格項目，請對方改善。