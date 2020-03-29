快訊

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
鄉香西餐廳將於4月26日結束營業。圖／取自鄉香西餐廳 (Jake's Country Kitchen)粉絲頁
鄉香西餐廳將於4月26日結束營業。圖／取自鄉香西餐廳 (Jake's Country Kitchen)粉絲頁

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲不捨，表示「不～超好吃的炸雞」、「我的美麗回憶」、「吃了快30年了…」、「哇！吃不到好吃的炸雞了」

創業於1979年的鄉香西餐廳，由羅敦弼師傅坐鎮，早年供應中西複合式餐飲，後轉型成為純美式的餐廳，並加入墨西哥菜餚，標榜是全台灣第一間全天候提供全套美式及墨西哥式早餐的餐廳。菜單供應有起司漢堡、西班牙蛋捲、墨西哥安吉拉捲、鬆餅等菜色。其中美式炸雞、火雞等相關料理，也是不少民眾的心頭好。在2017年時，鄉香西餐搬遷至德行東路上，店內以異國風格為主，並透過磚牆、海報、沙發等元素，點綴出休閒的用餐氛圍。目前鄉香西餐廳在GOOGLE上獲得近500則評論，平均為4.0分。

鄉香西餐廳公告中指出，由於身體狀況大不如前，因此將於4月26日結束營業，並感謝舊雨新知長期以來的愛護與支持。隨著公告發布，許多粉絲湧入留言，表示「我童年的回憶」、「明天立馬去」、「以後吃不到怎麼辦」，字句中展現滿滿不捨。

鄉香西餐供應有漢堡、三明治等餐點，標榜是全台第一間全天候提供全套美式及墨西哥式早餐的餐廳。圖／取自鄉香西餐廳 (Jake's Country Kitchen)粉絲頁
鄉香西餐供應有漢堡、三明治等餐點，標榜是全台第一間全天候提供全套美式及墨西哥式早餐的餐廳。圖／取自鄉香西餐廳 (Jake's Country Kitchen)粉絲頁

墨西哥 菜色 漢堡

延伸閱讀

虎尾白宮影城4月底熄燈 民眾哀號：雲林快沒辦法看電影

疫情波及 晶悅桃園飯店6月底熄燈

疫情重挫觀光 晶悅桃園飯店傳將熄燈

獨／開幕不到1年！「飯bar LiLi」北車店熄燈拼轉型

相關新聞

費德勒暖心捐千萬助瑞士抗疫 溫網也恐不敵「疫」情？

瑞士疫情迅速蔓延，確診人數迅速破萬。出身瑞士的網球巨星、勞力士代言人「費爸」羅傑費德勒（Roger Federer）在個...

曾之喬創業美洲豹加持 BLACKPINK Lisa戴寶格麗蛇慶生

女星曾之喬日前透過IG宣布Youtube頻道開播，正式在網路上當起Youtuber，不到一週已經有超過4萬粉絲訂閱。她再...

建材商教「驗屋6寶」 不用300元揪出隱藏版瑕疵

買房是許多人一輩子的大事，不乏首購族，冠軍建材股份公司最近公開「驗屋6寶」，紅色墨水、彈珠、面紙、小夜燈、硬幣、便條紙，...

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

清明連假遊樂園 孩童免費 大人優惠

下周就將迎來清明、兒童節四天連假，疫情當頭，戶外相對空曠又能悠閒散心的「遊樂園」成了父母遛小孩的選擇，各家遊樂園主打「孩童免費」優惠方案，讓親子們趁連假好好悠哉一下。

集點加購／超商、藥妝 萌神降臨

超商、藥妝店的集點、滿額加價購活動向來以可愛主角為號召，加上限量與獨家設計，每次都吸引粉絲蒐集入手，全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥、大耳狗、KikiLala全都變身萌神；康是美與今年75周年的北歐療癒小精靈MOOMIN攜手推出滿額加價購活動。

無懼疫情 ！sandro勇敢台中開店 宋米秦美穿丹寧窄裙

不畏新冠肺炎疫情嚴峻，法國輕奢品牌sandro進駐台中新光三越，這也是目前繼台北微風信義店之後，品牌在台灣設立的第二家專...

法網延期 回顧西班牙蠻牛Nadal手上的超輕量手表們

疫情從三月以來在全球延燒，職業棒球、NBA，甚至連網球四大滿貫賽中的法國網球公開賽，展方也在日前宣佈將五月下旬開始的20...

DIOR、FENDI潮流配色運動鞋 讓菁英型男更年輕

都會型男的春夏精品休閒鞋設計，多了潮流年輕感。DIOR MEN延續男裝創意總監Kim Jones熱愛的潮男紳士風，以簡約...

盡情感受復古自然風情 RADO雷達表2020新品小預覽

雖然瑞士兩大表展巴塞爾鐘表展與日內瓦的鐘表與奇蹟表（Watches & Wonders）已相繼取消，但瑞士鐘表品牌雷達表...

防曬是保養第一步！3大新款防曬乳，SPF50+超強又飄香

防曬是保養的第一步驟，幾乎所有皮膚科醫生都會提醒，防曬真的超重要，即使最近天氣忽冷忽熱，忽陰忽晴，但每天出門都還是得要防...

餐桌好風景 餐瓷繽紛多彩

近來因為新冠肺炎疫情嚴峻，大家減少出門，掀起一股宅經濟，春夏新品陸續上市，讓繽紛多彩的餐瓷成為餐桌最美好的風景，優美的飾品提升居室內氣氛。

熱門新聞

年紀輕輕當保全會被笑？待遇曝光網友羨慕：錢多事少離家近！

兩位前衛生署長同為癌友 告訴你善終好方法

寧可單身也不將就的4大星座 天秤、金牛居然上榜！

乾蒸口罩竟換來慘樣！國外網友納悶：哪個步驟錯了？

吳德榮：今起天氣好轉 周三另一波變天

常喝咖啡較長壽 AI大數據研究發現平均餘命多2.1歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。