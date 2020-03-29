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獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈
又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲不捨，表示「不～超好吃的炸雞」、「我的美麗回憶」、「吃了快30年了…」、「哇！吃不到好吃的炸雞了」
創業於1979年的鄉香西餐廳，由羅敦弼師傅坐鎮，早年供應中西複合式餐飲，後轉型成為純美式的餐廳，並加入墨西哥菜餚，標榜是全台灣第一間全天候提供全套美式及墨西哥式早餐的餐廳。菜單供應有起司漢堡、西班牙蛋捲、墨西哥安吉拉捲、鬆餅等菜色。其中美式炸雞、火雞等相關料理，也是不少民眾的心頭好。在2017年時，鄉香西餐搬遷至德行東路上，店內以異國風格為主，並透過磚牆、海報、沙發等元素，點綴出休閒的用餐氛圍。目前鄉香西餐廳在GOOGLE上獲得近500則評論，平均為4.0分。
鄉香西餐廳公告中指出，由於身體狀況大不如前，因此將於4月26日結束營業，並感謝舊雨新知長期以來的愛護與支持。隨著公告發布，許多粉絲湧入留言，表示「我童年的回憶」、「明天立馬去」、「以後吃不到怎麼辦」，字句中展現滿滿不捨。
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