費德勒暖心捐千萬助瑞士抗疫 溫網也恐不敵「疫」情？

瑞士疫情迅速蔓延，確診人數迅速破萬。出身瑞士的網球巨星、勞力士代言人「費爸」羅傑費德勒（Roger Federer）在個人IG宣布捐出一百萬瑞郎（約台幣3088萬元）給個人慈善基金會長期合作夥伴Winterhilfe管理剛成立的緊急救助基金「Fund for families in need」，救助瑞士受新冠肺炎疫情影響的家庭，即日起提供食物券及兒童照護服務予有需要的家庭。

而由勞力士所贊助的四大網球公開賽中，原定6月29日在倫敦展開的溫布頓網球公開賽主辦單位也將召開緊急會議，商討比賽的日否如期舉行。今年大滿貫賽事中，一月的澳網在疫情尚未廣泛影響澳洲前結束，原定5月24日到6月7日舉行的法國網球公開賽則首當其衝，因新冠炎疫情而宣布延期至9月20日舉辦，也就變成是在美網結束後一個星期登場；一般認為對選手訓練和體力規劃將產生一定影響。勞力士自2019年開始擔任四大網球公開賽的官方贊助，其中又與溫布頓關係最深厚密切，自1978年擔任溫布頓錦標賽的大會指定時計，合作至今已逾40年。 勞力士長年擔任大會官方指定時計的溫布頓網球公開賽可能也會因為歐洲疫情而延期；圖為代言人費德勒2018年時於溫布頓出賽。圖／勞力士提供 費德勒在IG宣布將捐出一百萬瑞郎協助瑞士抗疫。圖／取自IG @rogerfederer 勞力士長年擔任大會官方指定時計的溫布頓網球公開賽可能也會因為歐洲疫情而延期。圖／勞力士提供