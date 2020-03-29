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費德勒暖心捐千萬助瑞士抗疫 溫網也恐不敵「疫」情？
瑞士疫情迅速蔓延，確診人數迅速破萬。出身瑞士的網球巨星、勞力士代言人「費爸」羅傑費德勒（Roger Federer）在個人IG宣布捐出一百萬瑞郎（約台幣3088萬元）給個人慈善基金會長期合作夥伴Winterhilfe管理剛成立的緊急救助基金「Fund for families in need」，救助瑞士受新冠肺炎疫情影響的家庭，即日起提供食物券及兒童照護服務予有需要的家庭。
而由勞力士所贊助的四大網球公開賽中，原定6月29日在倫敦展開的溫布頓網球公開賽主辦單位也將召開緊急會議，商討比賽的日否如期舉行。今年大滿貫賽事中，一月的澳網在疫情尚未廣泛影響澳洲前結束，原定5月24日到6月7日舉行的法國網球公開賽則首當其衝，因新冠炎疫情而宣布延期至9月20日舉辦，也就變成是在美網結束後一個星期登場；一般認為對選手訓練和體力規劃將產生一定影響。勞力士自2019年開始擔任四大網球公開賽的官方贊助，其中又與溫布頓關係最深厚密切，自1978年擔任溫布頓錦標賽的大會指定時計，合作至今已逾40年。
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