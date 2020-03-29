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曾之喬創業美洲豹加持 BLACKPINK Lisa戴寶格麗蛇慶生
女星曾之喬日前透過IG宣布Youtube頻道開播，正式在網路上當起Youtuber，不到一週已經有超過4萬粉絲訂閱。她再度於IG宣布開啟首播功能，po文表示「即使忙碌中，還是要認真穿搭。今天穿上了暖陽般溫柔的西裝，用心安排了珠寶的堆疊，忙碌之中也要美美的。」
照片中曾之喬身穿米色西裝，配戴整套玫瑰金的卡地亞LOVE系列鑲鑽耳環、手鐲、戒指，手腕上則是方形表殼的卡地亞PANTHÈRE系列美洲豹精鋼腕表。她之前接受本報訪問時便曾表示，對於方形表殼的幾何線條情有獨鍾，而喜歡骨董的她更是對美洲豹有點復古風格的設計讚不絕口。
當紅韓團BLACKPINK成員Lisa，則是在3月27日自己生日當天po文，宣布推出限量版的個人攝影集《0327》，透過她的鏡頭捕捉生活中的各個畫面。不過身為韓國寶格麗品牌好友的她，拿著攝影集的手上閃亮亮的寶格麗Serpenti Seduttori蛇形鑽表與同系列玫瑰金鑽戒也都非常搶鏡，戒指和腕表加起來價值百萬，讓人不禁猜想這是不是她送給自己的生日禮物呢？
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