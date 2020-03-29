曾之喬創業美洲豹加持 BLACKPINK Lisa戴寶格麗蛇慶生

女星曾之喬日前透過IG宣布Youtube頻道開播，正式在網路上當起Youtuber，不到一週已經有超過4萬粉絲訂閱。她再度於IG宣布開啟首播功能，po文表示「即使忙碌中，還是要認真穿搭。今天穿上了暖陽般溫柔的西裝，用心安排了珠寶的堆疊，忙碌之中也要美美的。」

照片中曾之喬身穿米色西裝，配戴整套玫瑰金的卡地亞LOVE系列鑲鑽耳環、手鐲、戒指，手腕上則是方形表殼的卡地亞PANTHÈRE系列美洲豹精鋼腕表。她之前接受本報訪問時便曾表示，對於方形表殼的幾何線條情有獨鍾，而喜歡骨董的她更是對美洲豹有點復古風格的設計讚不絕口。