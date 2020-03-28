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無懼疫情 ！sandro勇敢台中開店 宋米秦美穿丹寧窄裙

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
宋米秦身穿sandro米色短版襯衫9,970元、白色鑲鑽皮帶6,730元、鉚釘牛仔短裙7,650元、Flame拼色運動鞋9,050元。圖／sandro提供
宋米秦身穿sandro米色短版襯衫9,970元、白色鑲鑽皮帶6,730元、鉚釘牛仔短裙7,650元、Flame拼色運動鞋9,050元。圖／sandro提供

不畏新冠肺炎疫情嚴峻，法國輕奢品牌sandro進駐台中新光三越，這也是目前繼台北微風信義店之後，品牌在台灣設立的第二家專賣店；未來仍持續在2020年規劃展店、引進男裝等計畫。

日前宋米秦曾演繹品牌2020春夏系列新品，既實穿也展現小巧思的設計，例如丹寧短裙飾有鉚釘，性感時髦中增添帥氣的個性。目前新光三越店櫃陳列的新品為春夏系列，代表sandro女郎遊歷世界時捕捉到的情境，包括九○年代的巴黎情調、學院風的優雅粗呢等，都依循既定的優雅風格，本季較為特殊之處是融入了殖民色彩，例如印度風格的印花、剪裁，綴以金色刺繡等，都讓服裝增添了浪漫的異國情調，此外，條紋純棉府綢襯衫或長裙，也散發悠閒的度假心情。相較之下，鞋履與包款的顯色則繽紛濃豔，例如桃紅、淺紫、紅褐色等，用以呼應印度大君調性服裝的璀燦華美，貝殼肩背包與金屬雙S字樣則是本季的全新設計。

而坐落在台中新光三越3樓的全新專門店大約20坪，以義大利白洞石打造收銀處、配飾陳列櫃，輕淺的色澤讓空間線條更型簡單雅致，相對襯托女裝的豐富色彩，柔和色白牆、木質地板則是營造放鬆愉快的購物空間。

sandro在台中新光三越開設全台第二家專賣店。圖／sandro提供
sandro在台中新光三越開設全台第二家專賣店。圖／sandro提供
Pastille紫色圓點肩背包，售價11,360元。圖／sandro提供
Pastille紫色圓點肩背包，售價11,360元。圖／sandro提供
Faye粉色高跟鞋，售價9,050元。圖／sandro提供
Faye粉色高跟鞋，售價9,050元。圖／sandro提供
Thelma青綠色貝殼肩背包，售價9,050元。圖／sandro提供
Thelma青綠色貝殼肩背包，售價9,050元。圖／sandro提供
2020春夏的sandro融入殖民風，印度大公的華麗浮誇或是印花特色都是設計靈感。圖／sandro提供
2020春夏的sandro融入殖民風，印度大公的華麗浮誇或是印花特色都是設計靈感。圖／sandro提供
sandro S-One紅色刷毛運動鞋，售價10,440元。圖／sandro提供
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sandro台中新光三越專門店全新開幕，大約20坪空間陳列最新女裝。圖／sandro提供
sandro台中新光三越專門店全新開幕，大約20坪空間陳列最新女裝。圖／sandro提供

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