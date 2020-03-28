法網延期 回顧西班牙蠻牛Nadal手上的超輕量手表們

疫情從三月以來在全球延燒，職業棒球、NBA，甚至連網球四大滿貫賽中的法國網球公開賽，展方也在日前宣佈將五月下旬開始的2020賽期，順延至9月20日開始進行。事實上，紅土的法網在四大公開賽中擁有特殊地位，其中擅長紅土比賽、創紀錄拿下法網男單冠軍十二度封王的西班牙蠻牛Rafael Nadal，更被譽為紅土之王。

事實上，西班牙球王除了在場上的拼搏與紅土佳績，其超高人氣更令頂級腕表品牌RICHARD MILLE，先後為其發表過四款聯名表款，分別為RM 027、RM 27-01、RM 27-02以及RM 27-03，四款腕表分別在2010、2013、2015、2017年發表，單價則從1,943萬到2,645萬不等，全數為限量50只發行，能完整收藏的藏家，少之又少。

然而是什麼原因讓這些逼近2,000萬起跳的限量款式一表難求？關鍵就在四款陀飛輪腕表都具備了超輕量的特性：由於網球賽事進行中，每次的揮拍都讓手腕與球拍同步承受非一般強勁力道，輕量化讓Nadal在球場上佩戴時不帶來額外負擔，其中RM 27-01機芯更可抵抗5,000G的加速度，RM 27-03的抗衝擊力更提升到10,000G的強悍程度。