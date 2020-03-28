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DIOR、FENDI潮流配色運動鞋 讓菁英型男更年輕

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
FENDI以拱形、曲線元素打造FFluid Sneakers休閒鞋。圖／FENDI提供供
FENDI以拱形、曲線元素打造FFluid Sneakers休閒鞋。圖／FENDI提供供

都會型男的春夏精品休閒鞋設計，多了潮流年輕感。DIOR MEN延續男裝創意總監Kim Jones熱愛的潮男紳士風，以簡約線條與顯色，打造全新尼龍包款和B25休閒鞋；FENDI也以流線、拱形作為動感的呈現，推出大膽配色運動鞋。

兼具細膩品味、輕盈舒適穿搭，DIOR MEN的配件和球鞋以經典的黑、白、海軍藍，呼應運動、旅行的當代生活需求，以圓筒旅行袋、登山腰包、背包或郵差鞋背包作為尼龍馬鞍系列的袋型，包款以鋪棉呈現紮實度，表面則是科技尼龍面料，皆以皮革滾邊來增添奢華感，背帶印上Christian Dior，特別之處在於CD字樣的搭釦，出自潮流品牌1017 ALYX 9SM設計師Matthew Williams之手。

熱賣的B25低筒球鞋是前季B23球鞋的變款，同為Dior Oblique斜紋科技布料，強調未來感，演員阿諾瓦盧瓦（Arnaud Valois）、沙伊恩布邁丁（Shaïn Boumedine）在出席品牌活動時，都曾以休閒夾克搭配。FENDI則是以「流動」為概念，運用拱形、曲線的元素，打造白、黑、紅、粉等配色大膽前衛的FENDI FFluid厚底運動鞋，內增高3.5公分，鞋後方拉鍊為別緻設計，鞋身上半部由光澤感橡膠、科技網布製成，飾有「FENDI 41'50'11'N」的字樣，是代表FENDI羅馬總部的座標，迎合社群世代的口味。

FENDI黑色 FFluid休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
FENDI黑色 FFluid休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
DIOR B25 Oblique灰色麂皮運動鞋，售價28,000元。圖／DIOR 提供
DIOR B25 Oblique灰色麂皮運動鞋，售價28,000元。圖／DIOR 提供
DIOR B25 OBLIQUE黑色麂皮運動鞋，售價28,000元。圖／DIOR 提供
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DIOR Saddle黑色尼龍後背包，售價80,000元。圖／DIOR 提供
DIOR Saddle黑色尼龍後背包，售價80,000元。圖／DIOR 提供
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FENDI FFluid休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
FENDI FFluid休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
DIOR Saddle黑色尼龍馬鞍旅行袋，售價96,000元。圖／DIOR 提供
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DIOR Saddle海軍藍登山斜背腰包，售價64,000元。圖／DIOR 提供
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DIOR Saddle白色尼龍郵差包，售價48,000元。圖／DIOR 提供
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FENDI白色 FFluid休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
FENDI白色 FFluid休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
沙伊恩布邁丁（Shaïn Boumedine）詮釋DIOR B25運動鞋。圖／DIOR 提供
沙伊恩布邁丁（Shaïn Boumedine）詮釋DIOR B25運動鞋。圖／DIOR 提供
法國演員阿諾瓦盧瓦（Arnaud Valois）穿著DIOR B25運動鞋。圖／DIOR 提供
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