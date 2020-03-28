DIOR、FENDI潮流配色運動鞋 讓菁英型男更年輕

都會型男的春夏精品休閒鞋設計，多了潮流年輕感。DIOR MEN延續男裝創意總監Kim Jones熱愛的潮男紳士風，以簡約線條與顯色，打造全新尼龍包款和B25休閒鞋；FENDI也以流線、拱形作為動感的呈現，推出大膽配色運動鞋。

兼具細膩品味、輕盈舒適穿搭，DIOR MEN的配件和球鞋以經典的黑、白、海軍藍，呼應運動、旅行的當代生活需求，以圓筒旅行袋、登山腰包、背包或郵差鞋背包作為尼龍馬鞍系列的袋型，包款以鋪棉呈現紮實度，表面則是科技尼龍面料，皆以皮革滾邊來增添奢華感，背帶印上Christian Dior，特別之處在於CD字樣的搭釦，出自潮流品牌1017 ALYX 9SM設計師Matthew Williams之手。