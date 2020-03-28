盡情感受復古自然風情 RADO雷達表2020新品小預覽

雖然瑞士兩大表展巴塞爾鐘表展與日內瓦的鐘表與奇蹟表（Watches & Wonders）已相繼取消，但瑞士鐘表品牌雷達表（RADO）則於近日以數位形式發表新品。先前已發表品牌年度主軸「Feel It! 盡情感受」後，雷達再度於官方YouTube頻道發表2020上半年的新品預覽介紹，帶來庫克船長（Captain Cook）、真我（True）與皓星（HyperChrome）的三個系列與多枚表款預覽。

走復古風格、過去幾年口碑不俗的庫克船長（Captain Cook）自動腕表，今年帶來青銅表殼的三枚新作。42毫米的尺寸中，藍、綠、咖啡色的表面分別配上同色系皮表帶，並使用自動上鍊機芯，簡單、便利，建議售價為2,600瑞士法郎、折合台幣約81,500元；HyperChrome Classic皓星系列自動腕表，同樣走復古路線，37毫米的中型尺寸，搭配漸變色的藍、綠，兩色表面，感覺得到RADO真心想把佩戴者帶回1970的古老美好年代，兩款腕表並採限量發行。