防曬是保養第一步！3大新款防曬乳，SPF50+超強又飄香

防曬是保養的第一步驟，幾乎所有皮膚科醫生都會提醒，防曬真的超重要，即使最近天氣忽冷忽熱，忽陰忽晴，但每天出門都還是得要防曬。今年許多防曬新品陸續上市，不約而同都打出超高防曬係數SPF50+以上，過往讓人煩惱的防曬乳難徹底清潔，但現在不少品牌都推出只要一般洗面乳、沐浴乳就能清潔乾淨，加上不黏膩、不起屑，部分還添加香味，讓防曬越來越容易。

資生堂新豔陽夏水離子熱防禦UV隔離乳SPF50+ PA++++／50ml／1,650元

資生堂國際櫃新推出的新豔陽夏水離子熱防禦UV隔離乳SPF50+ PA++++，採用「雙效防禦科技」，遇到高溫、艷陽與汗水時，會加強抵抗紫外線，內含輕香淨味因子，當流汗出味道時，會用自然的香氣蓋過汗味，且使用一般清潔用品就能清潔。除了防曬外，還具有50%以上的保養成分，內含天然防禦復合物，邊防曬邊保養。

ALLIE EX UV防曬乳／燦爛光澤肌UV防曬水凝乳SPF50+ PA++++

佳麗寶旗下的ALLIE，2020年推出多款全新防曬乳，特別強化「抗摩擦」，避免因爲衣物、包包的摩擦，讓防曬乳失效，全系列新品均是SPF50+、PA++++的高防曬係數，而且部分防曬乳使用一般洗面乳、沐浴乳就能清潔。一般時可使用高效防曬水凝乳N，全身全臉均可使用，臉部如果需要潤色功能，可以使用高效防曬亮顏飾底乳N。

而燦爛光澤肌UV防曬水凝乳SPF50+、PA++++，則特別添加煥白綻光粒子系列，可以提亮膚色，並有調香技術，可以散發淡淡清香，遮掩汗味，粉肌櫻香採網路獨家販售，其他香味有薔肌玫香、白肌茉桃香。

Dior迪奧雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜SPF50+ PA++++／30ml／2,200元