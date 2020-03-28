米塔集團逆勢拓點 「大河屋」新竹首店進駐巨城

不畏新冠肺炎疫情，米塔集團今（28）日宣布逆勢拓點，大河屋新竹首店-巨城店正式進駐風城，並帶來全新的屋臺料理。

歡慶進駐新竹巨城店，大河屋也特別推出一系列巨城限定獨賣餐點，其中「大河精彩鍋」以信州及江戶甘味噌融煮黃赤味增為湯的基底，加上韓式泡菜、起司片、德式香腸、還有多款季節鮮蔬，搭配韓式拉麵口感Q彈，創造多元豐富的味蕾體驗。另一款「蒜香羊肩排丼」，則特選紐西蘭羊肩排，肉質厚實鮮嫩，先煎後烤鎖住肉汁的鮮甜，搭配主廚特製義大利蒜香料，融合日義異國混搭風，展現主廚手藝技巧，為職人味自慢料理，上桌香味撲鼻。

另，還有多款單店限定酒食串燒可供老饕們享用，如「德式香腸」嚴選德式香腸採用日式直火炙燒工法，鮮脆多汁，口感扎實，簡單的料理不簡單的美味。「牛肋串」使用美國穀飼牛肋條油花多、炙燒後油花與肉質熔為一體、汁多味美，品嚐出牛肉最原始的美味。

「蒜香雞腿串」嚴選台灣產嘉義雞，雞腿肉涮上獨門日式醬汁炙燒，搭配嚴選在地食材新竹香山蒜切片蒜香四溢的蒜片，滋味一絕串燒必點。「蒜頭蛤蜊雞」嚴選台灣雲林台西新鮮蛤蜊、雞腿肉、蒜頭，搭配日本主廚不妥協堅持使用傳統日本媽媽洋蔥高湯熬煮。