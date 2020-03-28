美拍打卡新熱點！「狗主人變髮聖地」隱身在青田街

上髮廊，家裡的毛小孩該怎麼辦呢？大台北地區的主人們有福了，近日甫開幕的好剪才青田金華店，不僅只是寵物友善髮廊，還特別將店內後院規劃成能讓寵物自由放鬆的寬敞園地，搭配與青田街景呼應的復古風壁畫妝點，更讓這裡成為近日竄起的美拍和熱門打卡點。

近年來聞名於文青界的知名髮廊好剪才，今年開拓的新據點座落於「台北青田街」，承襲著整座街區的日式懷舊風格，店內也特別規劃出有如日式傳統老宅般的前庭與後院空間，更在後院設計了以日本浮世繪風格繪製的「青田金華即景」壁畫，在短短幾個月的試營運期間便在IG上引起熱議，有著「狗主人變髮聖地」、「世外桃源髮廊」之稱。

這間好剪才除了規劃出這樣一塊寬敞後院讓毛小孩能夠自由奔跑、玩耍外，更在後院的獨立寵物空間備有寵物牽繩綁栓處、寵物尿墊、水碗、牽繩、撿便袋等完善的寵物友善設備，就是要讓主人能放心享受上髮廊的悠閒時光，同時也讓毛小孩一同享受這段療癒的放風時間。

而更具記憶點的裝潢特色還包含了後院的兩幅仿浮世繪壁畫，第一幅「青田金華即景」描繪了髮廊人物的忙碌趣味情景，第二幅「青田護店神獸繪卷」則呼應了後院極具特色的寵物空間。