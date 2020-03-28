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蝦皮購物「購MEN節」最懂男人心！下單抽1年全台嘟嘟房停車免費

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物打造男性專屬購物盛典「購MEN節」，3月29日前男人館全面8折。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物打造男性專屬購物盛典「購MEN節」，3月29日前男人館全面8折。圖／蝦皮購物提供

雖然不論實體通路或網購，女性都是消費的主宰，但還是要顧及廣大男性消費者的需求，蝦皮購物日前推出的「科技紳仕月」成功帶動男人館熱門商品買氣平均成長5倍，看準男性網購趨勢正旺，蝦皮購物再度祭出「購MEN節」，3月29日前男人館商品全面8折，精選3C筆電、時尚配件、個人保養等男性關注商品，活動期間不限金額下單，還有機會獨享一年免費停車的專屬禮遇，打造最懂男人心的購物節。

蝦皮購物「購MEN節」主打男人館全面8折，集結各類男性最夯商品，宅在家防疫也可輕鬆購入，像是新款ASUS ZenBook 14吋筆電搭載第10代intel core i5處理器、鋁合金外殼輕巧又有質感，活動期間特價37,733元；具備高畫質攝影功能的Samsung Galaxy S20＋ 5G手機更有獨家折扣，官方旗艦店下單送千元購物金；iPhone 11 128GB在神腦生活超級品牌日搭配信用卡優惠，獨家最高現省3,000元；AirPods Pro耳機＋保護殼組領券折後7,599元就可入手。

針對時尚潮男，蝦皮購物「購MEN節」主打G－SHOCK復刻款表限定價2千元有找；另有Future Lab.零負重變型包，可隨著生活變換形態，多層收納、減力背帶、防水特性，活動期間8折特價1,699元；UAG耐衝擊保護殼限時領券折後特價1,242元。男性保養品也有優惠，Lab Series雅男士多功能潔面乳100ml潔面乳活動期間買1送1不到千元；賓士帝耀非凡淡香水下殺4折，另有多款男性香水限時優惠。

根據蝦皮購物觀察，站上男性用戶購買汽機車零件商品為大宗，因此與嘟嘟房、俥酷iParking攜手推出全台停車折扣，「購MEN節」活動期間不限金額消費並完成付款，就有機會抽中「男神停車通行證」，整年全台支援車牌辨識系統的嘟嘟房停車免付費，每筆訂單均可獲得1次抽獎機會，3月29日當天加碼抽、每筆訂單均可獲得2次抽獎機會。

蝦轉盤遊戲也全新升級，期間限定版「購MEN節轉盤」每小時免費開轉，有機會獲得免費折扣券、俥酷iParking 3小時免費停車及「男神停車通行證」等總價值破百萬的獎品。

蝦皮購物「購MEN節」AirPods Pro保護殼組領券折後價7,599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「購MEN節」AirPods Pro保護殼組領券折後價7,599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「購MEN節」Samsung Galaxy S20＋獨家活動價36,900元，搭配蝦皮商城Samsung官方旗艦店指定優惠，最高再回饋4,300元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「購MEN節」Samsung Galaxy S20＋獨家活動價36,900元，搭配蝦皮商城Samsung官方旗艦店指定優惠，最高再回饋4,300元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「購MEN節」活動期間不限金額下單，就有機會獨享一年免費停車的專屬禮遇。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「購MEN節」活動期間不限金額下單，就有機會獨享一年免費停車的專屬禮遇。圖／蝦皮購物提供

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