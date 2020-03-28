新冠肺炎再開一槍 6月巴黎男裝周、高級訂製服都喊停

新冠肺炎疫情猛烈擴大，根據BOF的報導，受到新冠肺炎（COVID-19）未見趨緩的影響，2020年6到7月間於倫敦、巴黎舉辦的2021春夏男裝周和2020秋冬高級訂製服發表，全部拍板取消，米蘭男裝周則宣布延期。

「巴黎高級時裝和時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）」宣布，原訂於6月23日至6月28日舉行的巴黎男裝周，以及7月5日至7月9日間舉辦的高級訂製服發表，受到新冠肺炎疫情擴大已確定取消，以避免屆時疫情尚未趨緩，再影響到參與人員的健康。

義大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda Italiana）則同時宣布，原訂於6月19日至6月23日在米蘭舉行的時裝周，將推遲並與2020年9月在米蘭舉行的女裝周發表合併，仍未定案，目前也正在研議是否以直播方式發表，比照之前Giorgio Armani的方式舉行。男裝周停擺也是繼5月美國大都會博物館Met Gala、6月初CFDA大獎停辦之後，時尚圈的重磅訊息。