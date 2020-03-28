打造潮流穿搭！必備Kangol雙面漁夫帽、三用後背包 這樣買最超值

想要為自己增添潮流感行頭？那麼Kangol春夏新品系列不容錯過，像是雙面漁夫帽、三用後背包，不只是好搭配，而且性價比超高，輕鬆創造搶眼造型。

不只是帽款，Kangol從去年開始就引進了韓國團隊所設計的服飾、包款等配件，由於款式符合時下年輕人的喜愛，因此也受到台灣消費者的歡迎。於是今年品牌在春季時再度帶來具韓系風格的包包與T恤，就是希望能夠獲得喜歡街頭流行的人青睞。隨著近年來吹起的Boyish中性穿搭潮流，品牌也順勢推出多款中性風格的T恤，取自男裝的寬鬆剪裁，隱藏了女性曲線，以不受拘束的帥氣造型展現率性輕鬆的魅力風格，在寬鬆休閒搭配中，展現從容自信。

另外除了有實用的MESH POCKET後背包之外，Kangol也為女孩們準備了三用托特後背包，提供了黑、沙漠色以及螢光黃等款式，但最特別的還是包款具備了手提、後背與側背的方式，可隨消費者自由搭配造型。同樣有著多變風格的還有今年全新的雙面漁夫帽，Kangol觀察到今年這帽款將成為市場熱門品項，因此以一面以素色網眼布製作，除了透氣之外，更讓帽型不易因為壓損而變型，另一面則是多樣色彩造型的平紋布料，兩面皆可以呈現不同風貌。而好搭配且永不退流行的老帽系列，以輕質感尼龍布料製成，除了推出全新色調果綠色以及灰粉之外，Logo也從英文字母改成討喜的小袋鼠圖案。

CARNIVAL鐘型帽2,980元。圖／Kangol提供

K5280棒球帽1,880元。圖／Kangol提供

MESH POCKET後背包5,780元。圖／Kangol提供

雙面漁夫帽2,880元。圖／Kangol提供

3way Mini 托特後背包2,880元。圖／Kangol提供

TIE DYE漁夫帽2,280元。圖／Kangol提供