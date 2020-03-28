吃到飽「兒童價」！國泰萬怡4月1日至17日「蝦饗宴」648元起

被稱為「童顏人妻」代表的林依晨，37歲卻仍有著如同少女般的肌膚，到底是如何做到呢？她曾提過自己的保養秘訣是「快狠準」，久未露面的她，這回接受專訪時，再被問到有沒有新的保養秘訣時，林依晨燦笑地說，「量少、質精、不需要複雜」是她近期的保養原則，因為肌膚保養很簡單，「只需要給肌膚好的東西」。

2020-03-27 22:30