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吃到飽「兒童價」！國泰萬怡4月1日至17日「蝦饗宴」648元起
吃到飽全場兒童價！國泰萬怡MJ Kitchen再度出手刷新優惠，4月1日至17日推出新菜「蝦饗宴」，每人648元起。
台北國泰萬怡酒店的全日餐廳MJ Kitchen，自3月推出「蝦饗宴」主題菜單及雙人優惠後，反應熱烈一位難求，為回饋廣大喜愛鮮蝦料理的民眾，餐廳自4月1日至17日限時推出全場用餐「兒童價」半價優惠，平日午餐每人1,080+10%，優惠期間648元；平日晚餐與假日午晚餐每人1,280+10%，優惠期間768元。
資深行政主廚吳俊毅推陳出新，除了廣受好評的各式泰國蝦、天使紅蝦及小龍蝦料理外，4月起另有醉蝦、塔香三杯蝦、西班牙蒜味辣炒泰國蝦及南洋風味沙嗲蝦等新菜輪番上桌。
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