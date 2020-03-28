清明連假「孩童免費」、大人對折！遊樂園優惠整理包

下周就是兒童節，即便疫情當頭，還是得帶孩子們出門遛遛，相對空曠又好玩的「遊樂園」是孩童最愛選項之一，趁著各家主打「孩童免費」，可以經濟實惠玩一波。

春暖花開，六福村的「動物派對」也準備開趴。園區裡的動物明星們元氣滿滿，4/2至4/5一連四天兒童節連假，還有全民童樂499元優惠(原價999元)，加碼再送12歲以下兒童免費入園。

六福村「動物派對」4、5月登場，動物保育員為豬尾猴量身打造專屬遊樂園，像是用輪胎做成盪鞦韆，另外也能玩吊床、挑戰獨木橋；可愛擔當的「狐獴家族」也有全新版「天空之橋」，透過攀、抓等邊玩邊動腦，轉出摩天輪裡的美食大餐。業者也推薦三種獨特的動物觀賞方式，包括踩踏空中腳踏車環繞生態猴園，搭乘猛獸巴士一探獅子、孟加拉虎等動物園界王者，還有歡樂驚喜蒸汽小火車。

九族文化村4月1日至4月5日推出兒童節優惠方案，12歲以下兒童免費，大人也享優惠價650元(原價850元)。目前村內歐洲花園有10萬株西班牙薰衣草盛開，漫步其間彷彿身處法國普羅旺斯花園，今年新增金魚草、四季海棠、香瑾及一串紅等五顏六色的花種，賞花之外，每周六還有樂團演出，以及明信片大展。

花蓮遠雄海洋公園因蘇花改通車效應及主題設施全新升級，且園區多為戶外設施，來客數逆勢成長，今年1~2月累計入園人數較去年同期成長近一成。因應連假，4月2日至4月5日有「兒童免費」優惠方案，凡12歲(含)以下兒童享入園門票免費，好康加碼，符合免費兒童者可直接加價800元，升等一年期年票會員。此外，即日起至5月31日，設籍宜蘭、花蓮、台東或身份證為G、U、V開頭之鄉親，現場購票出示身份證件，也可享490元優惠票價。

義大遊樂世界擁有希臘海島風情的藍白山城、眾多戶外遊樂設施，4月1日至4月30日不限平、假日，只要憑學生證或12歲以下兒童，本人只要10元，但需搭配乙名購買現場899元全票。