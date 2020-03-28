日本人都在瘋搶！Marimekko再度攜手UNIQLO推限量系列 6款經典印花搭出復古魅力風潮

不只台灣人愛，連日本人也曾跨海來台瘋搶的UNIQLO和Marimekko聯名系列，今年再度合作限量商品，充滿北歐春天的風情，讓人看了就心情好，預計4月10日開賣，相信又將成為秒殺款。

UNIQLO在去年秋季時，第二度推出與北歐生活品牌Marimekko的聯名服飾，由於合作條約的限制，品牌透露這系列並未在日本當地上市，因此有許多日人來台旅行時，還特地將UNIQLO的旗艦店排入行程，也要來搶購。而延續了這樣的高人氣，UNIQLO今年第一波聯名系列就再度與Marimekko合作，全新的設計靈感源於芬蘭夏日無盡的綠意與燦爛陽光，呈現歡慶漫長冬季的結束和迎接夏日歡愉的氣氛，並以Annika Rimala和Maija Isola的招牌印花為特色，打造出女裝與童裝。

Marimekko再度攜手UNIQLO推限量系列，預計4月10日開賣，超人氣話題將成必備秒殺款。圖／UNIQLO提供

這一次的合作，特別挑選了Marimekko的6款經典印花，包括了從60年代就出現的Laine、從鵝卵石形狀獲得啟發的Kievt、帶有手繪感的Raide條紋等，每一款對於Marimekko的粉絲都再熟悉不過。飽和的用色加上簡約的輪廓，適合每一位女性在這季時來穿搭，因此總是吸引了不少人關注。UNIQLO與Marimekko聯名款未來將在網路及全台店舖販售，不過台北京站店僅販售部分女裝商品，而且這次再度排除在日本銷售。

Marimekko再度攜手UNIQLO推限量系列，預計4月10日開賣，超人氣話題將成必備秒殺款。圖／UNIQLO提供

Marimekko再度攜手UNIQLO推限量系列，預計4月10日開賣，超人氣話題將成必備秒殺款。圖／UNIQLO提供

Marimekko再度攜手UNIQLO推限量系列，預計4月10日開賣，超人氣話題將成必備秒殺款。圖／UNIQLO提供

Marimekko再度攜手UNIQLO推限量系列，預計4月10日開賣，超人氣話題將成必備秒殺款。圖／UNIQLO提供