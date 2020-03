用歡愉趕走不安！JOY by Dior淡香精增添橙花美好燦爛

在這不安的時期裡,更要用歡愉來驅逐不安,充滿迷戀感的玫瑰香,遇上橙花、佛手柑的清新,但來如同煙火般的燦爛盛放,Dior迪奧推出全新JOY by Dior淡香精,以增加木質協香氣息,打造更具層次感的香氣。

JOY by Dior淡香精全面昇華花香氣,加入木質調,讓氣味如同煙火般燦爛綻放,激迸出繽紛的萬千色彩,也能展現出女性的奔放一面。前調以橙花香精、佛手柑,勾勒出輕快活力感,一抹微笑漾上心頭,接著馥郁香味的格拉斯玫瑰、大馬士革玫瑰延續著濃烈氣息,搭配著依蘭依蘭、 雙辦茉莉的花香調,勾引醉人。

尾韻則是檀香,與橙香相遇,奔放創造出豐富的生命力,最後添加的木質協香香調,回歸到溫潤質感,增添的一抹白麝香與廣藿香,為香味畫下溫暖的句號。