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用歡愉趕走不安！JOY by Dior淡香精增添橙花美好燦爛
在這不安的時期裡，更要用歡愉來驅逐不安，充滿迷戀感的玫瑰香，遇上橙花、佛手柑的清新，但來如同煙火般的燦爛盛放，Dior迪奧推出全新JOY by Dior淡香精，以增加木質協香氣息，打造更具層次感的香氣。
JOY by Dior淡香精全面昇華花香氣，加入木質調，讓氣味如同煙火般燦爛綻放，激迸出繽紛的萬千色彩，也能展現出女性的奔放一面。前調以橙花香精、佛手柑，勾勒出輕快活力感，一抹微笑漾上心頭，接著馥郁香味的格拉斯玫瑰、大馬士革玫瑰延續著濃烈氣息，搭配著依蘭依蘭、 雙辦茉莉的花香調，勾引醉人。
尾韻則是檀香，與橙香相遇，奔放創造出豐富的生命力，最後添加的木質協香香調，回歸到溫潤質感，增添的一抹白麝香與廣藿香，為香味畫下溫暖的句號。
迪奧首席調香師François Demarchy，如此形容JOY by Dior淡香精，「希望可以著重其明亮感性的一面，同時透過更加馥郁的木質協香氣息，展現更具層次的全新面貌。」
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