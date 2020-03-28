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盤點當季最夯太陽眼鏡！維秘天使、《梨泰院Class》金多美和朴敘俊都在戴

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GENTLE MONSTER的LANG 01太陽眼鏡7,950元。圖／PUYI提供
GENTLE MONSTER的LANG 01太陽眼鏡7,950元。圖／PUYI提供

維秘天使Romee Strijd搶先配戴30 Montaigne太陽眼鏡。圖／DIOR提供
維秘天使Romee Strijd搶先配戴30 Montaigne太陽眼鏡。圖／DIOR提供

又到了太陽眼鏡新品要出籠季節，而哪一些款式是最夯？包括了維秘天使Romee Strijd、《梨泰院Class》中的金多美和朴敘俊，都在配戴！

維秘天使Romee Strijd搶先配戴30 Montaigne太陽眼鏡。圖／DIOR提供
維秘天使Romee Strijd搶先配戴30 Montaigne太陽眼鏡。圖／DIOR提供

DIOR在2019早秋系列推出30 Montaigne翻蓋包款，立即成為品牌最搶手的配件之一，最大特色就是以方正的外型，搭配大尺寸金屬 CD 字樣扣環與命名，來致敬品牌創辦人迪奧先生當年的發跡地。而今年春夏全新的30 Montaigne太陽眼鏡，便是以這款人氣包包為靈感，可見到的就是其外型如同包款一樣，鏡面部分為超大方型，搭配鏤空CD字母科技的纖維寬邊框、金屬鏡腳，推出黑色、象牙白、玳瑁款式，具備抗紫外線功能。而維秘天使的Romee Strijd、日本網紅鈴木姐妹也在2月時的巴黎時裝周時，搶先配戴這款墨鏡，一出場就註定要成為焦點。

日本網紅鈴木姐妹演繹30 Montaigne太陽眼鏡。圖／DIOR提供
日本網紅鈴木姐妹演繹30 Montaigne太陽眼鏡。圖／DIOR提供

而甫下檔的韓國夯劇《梨泰院Class》中的朴敘俊與金多美的故事，讓人看了揪心，不過細心的人肯定會發現，每當帥氣或美麗的主角們、配角們要裝出態度時，少不了的就是太陽眼鏡來陪襯造型。像是金多美剛出場時就搭配GENTLE MONSTER的LANG 01太陽眼鏡，略為貓眼的設計，凸顯了她天才網紅少女的驕傲；而飾演成經商有成會長身份的朴敘俊，在劇中也以深色長大衣配上LANG 01(K)太陽眼鏡 ，帥氣度破表！而這也是繼《愛的迫降》後，GENTLE MONSTER再度成為夯劇造型師的御用品牌，絕對是「霸氣角色」不可或缺的時尚單品。

DIOR 30 Montaigne太陽眼鏡，玳瑁寬版17,200元。圖／DIOR提供
DIOR 30 Montaigne太陽眼鏡，玳瑁寬版17,200元。圖／DIOR提供

GENTLE MONSTER的LANG 01（K）太陽眼鏡7,950元。圖／PUYI提供
GENTLE MONSTER的LANG 01（K）太陽眼鏡7,950元。圖／PUYI提供

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