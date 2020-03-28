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時尚巨人抗疫再升級 ARMANI宣布生產防護服供醫護人員

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由義大利設計師Giorgio Armani創立的ARMANI集團宣佈，將義大利四間工廠產能投入生產一次性使用的醫療防護衣，提供醫護人員使用。圖 / Giorgio Armani提供。
由義大利設計師Giorgio Armani創立的ARMANI集團宣佈，將義大利四間工廠產能投入生產一次性使用的醫療防護衣，提供醫護人員使用。圖 / Giorgio Armani提供。

繼三月初先前捐助125萬歐元、折合台幣約4,270萬元予義大利四間醫院後，ARMANI集團升高抗疫的援助強度，宣布將原本生產衣物的四間工廠，投入生產醫用防護服，以供醫護人員防疫。

在捐助義大利國民保護部（National Civil Protection Department）、米蘭路易吉薩科醫院、聖拉菲爾醫院和國立癌症研究所（Istituto Nazionale dei Tumori）以及羅馬斯帕蘭紮尼研究所（Istituto Spallanzani）後， Giorgio Armani最近數周持續在托斯卡納大區（Tuscany region）、貝加莫 (Bergamo) 、皮亞琴察（Piacenza），以及韋西裡亞（Versilia）等醫院捐款，累積捐款總額已達200萬歐元，折合台幣約6,656萬元。

義大利在三月九日鎖國後，各類物資短缺已成抗疫戰中最為嚴重的問題，Giorgio Armani先是在上周六於義大利60間報紙刊登公開信件感謝醫護人員，而雖然多數工廠都已外移，但時尚巨人仍將義大利境內四間工廠產能實際投入生產醫療用防護服裝，消息一出，更在網路獲得廣大迴響、振奮人心。

身為ARMANI集團創辦人，Giorgio Armani近日頻繁捐贈金額與需要救助的義大利醫療單位，累積金額已超過6,656萬新台幣。圖 / Giorgio Armani提供。
身為ARMANI集團創辦人，Giorgio Armani近日頻繁捐贈金額與需要救助的義大利醫療單位，累積金額已超過6,656萬新台幣。圖 / Giorgio Armani提供。
除高級時裝之外，Giorgio Armani同時也有副牌系列如Armani Exchange，鎖定年輕族群。圖 / Armani Exchange提供。
除高級時裝之外，Giorgio Armani同時也有副牌系列如Armani Exchange，鎖定年輕族群。圖 / Armani Exchange提供。

義大利 醫護人員 捐款

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