快訊

林宥嘉喜迎二寶！丁文琪生娃湊成「好」

旅遊業撐不下去！燦星網決議處分燦星旅股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悲劇！ 約好來送飯卻被放鴿子 居家檢疫讓他看透了友情

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮日前宣布旅客返台都要居家檢疫14天，阿Sir分享，居家檢疫非常痛苦，他向自己信心喊話，結束後要立刻回家抱抱老爸老媽，跟家人好好相處。 圖／本報資料照片
中央流行疫情指揮日前宣布旅客返台都要居家檢疫14天，阿Sir分享，居家檢疫非常痛苦，他向自己信心喊話，結束後要立刻回家抱抱老爸老媽，跟家人好好相處。 圖／本報資料照片

從英國逃回台灣的阿Sir（化名），目前正在執行第11天的居家檢疫。他笑說，拿到居家檢疫包，看見全部都是素食時，當下心死。好在檢疫前先買泡麵，但吃到第5天已經快受不了，拜託朋友送餐到門口卻被放鴿子，朋友理由是手機掉到馬桶，他無奈說「真是一場居家檢疫看透了友情」。

阿Sir長年在英國工作，工作證到今年5月到期，原本預計5月前返台，沒想到遇上百年難得一見的疫情。他2月初結束工作，並開始短期旅行，買了機票，預定3月底返台，但歐洲疫情日趨嚴重，3月13日正在波蘭的他，得知波蘭15日準備封城，嚇得趕緊重新劃票返台。

他說，若是困在波蘭，等於是「非法居留」，恐面臨逾期罰款，但封城前買到離境機票，班機卻臨時被取消，現場再買一張，沒多久波蘭機場就宣布「封閉機場」，二張機票的錢瞬間放水流，趕緊得找方法到德國。

當時從波蘭發車到德國的公車，完全買不到車票，他是「候補中的候補」，記得上車前一刻，司機大喊「這是最後一班公車」，準備上車前，司機還請他等一下，得先確定現場沒有其他有買票的人還沒有上車，才讓他付現金上車。

阿Sir說，當下許了一千萬個願望，「拜託現場沒有人有車票」，好在司機最後他告訴可以上車。一上車才知道，自己搶到最後一個位置。搭車過程中遇到許多貴人，有一位是跟他一樣被取消兩張機票的韓國女學生，還有抵達德國後，遇見會講德文的台灣女學生。

幾經波折，阿Sir終於在17日抵台。他說，家人沒有人知道他回來了，因為父母年紀大了，回老家檢疫十四天，相當不便，確認可以回台時，他透過airbnb訂了房間，準備在外居家檢疫。

為了檢疫時能有食物吃，阿Sir先在機場買了20多包泡麵，心想可以搭配居家檢疫所配送的食物，沒想到居家檢疫的食物全是宗教團體贈送的素食。他實在吃不慣，先吃泡麵過活，第5天受不了，打給好友，拜託幫忙送食物到房間門口。

阿Sir指出，原以為當天可以吃一些好料，沒想到等到深夜都不見朋友人影，只好含淚再吃下泡麵。隔天朋友解釋，因為手機掉到馬桶，沒辦法聯繫。他再次心死，默默為這段友情留下哀悼的眼淚。

阿Sir說，後來是不少像他一樣從國外返台的友人，教他怎麼訂外送，才讓能夠換菜色；如今剩下3天檢疫生活，自稱手機掉進馬桶的朋友再度致電，表示將再送一次餐。他心想，友情是否能夠長久，就靠這次餐點菜色了。

阿Sir提到，居家檢疫的生活非常痛苦，不能出門，獨自一人，他向自己信心喊話，結束居家檢疫後，要立刻回家抱抱老爸老媽，跟家人好好相處。

居家檢疫 波蘭 機票

延伸閱讀

檢疫趴趴走桃園已開罰514萬創新高 警嘆違規者無感無知

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

在台居家檢疫引發軒然大波 英國女子有話要說

補償金申請懶人包／受隔離、檢疫者和照顧者，補償金申請詳細辦法

相關新聞

悲劇！ 約好來送飯卻被放鴿子 居家檢疫讓他看透了友情

從英國逃回台灣的阿Sir（化名），目前正在執行第11天的居家檢疫。他笑說，拿到居家檢疫包，看見全部都是素食時，當下心死。...

水桶包大勢流行 LONGCHAMP、COACH、MK繽紛新款好搶眼

今年春夏水桶包再現流行，輕奢品牌也紛紛上市新款式。LONGCHAMP的皮革材質Roseau系列推出Souple水桶包款，...

無印良品高雄最大門市開幕 2大獨家設計滿額送限量提袋

MUJI無印良品打造高雄最大門市，大魯閣草衙道門市今日開幕，330坪的空間，除了各式男女服飾、童裝、家具、家居品、美妝保...

德國人也出手了 男裝品牌BOSS麥琴根廠房投入生產口罩

面對日趨嚴重的疫情影響，德國男裝品牌HUGO BOSS宣布，將位於德國的麥琴根廠房投入生產口罩。HUGO BOSS表示，...

不只快狠準！37歲林依晨童顏祕訣多3招 從不忌口開始

被稱為「童顏人妻」代表的林依晨，37歲卻仍有著如同少女般的肌膚，到底是如何做到呢？她曾提過自己的保養秘訣是「快狠準」，久...

清冰箱料理／童年難忘美味 母親家傳私房菜「炒饅頭」

小的時候家裡必備的主食就是饅頭，除了用蒸著食用外，媽媽還會把冰了較久的饅頭切片油炸到金黃，滋味真是香酥極了。不過現在為了...

7-11清明連假「大杯美式咖啡第2杯半價」！御料小館全系列第2件6折

清明連假將至，因應防疫期間在家自煮、清潔需求，7－ELEVEN展開「就近買、安心吃」、「清潔防護大作戰」等食品、生活用品...

搖滾狂放 Kōki與吳亦凡同場齊撐寶格麗B.zero1 Rock

從1999年問世以來，寶格麗B.zero1系列在去年完成20周年，並在2020踏入第三個十年。品牌再度帶來全新B.zer...

快到誠品「敦南晒書節」挖寶！6本500元起 日本人氣文具銅板價

防疫時期在家時間變多的話，不妨趁現在多看些好書，充實自己。誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」即日起至4/15登場...

foodpanda啟動「全台店家紓困轉型專案」！開放1萬名上架費全額補助申請

新冠肺炎疫情衝擊經濟，餐飲業營收大幅滑落，自2月中旬起申請成為foodpanda美食外送平台合作夥伴的店家數量呈倍數增長...

Levi's、Bape讓你把兒時回憶穿上身 超級瑪莉歐和企鵝家族一同賣萌

又一波讓你可以回憶兒時的聯名款！Levi's最新的合作對象就是找來任天堂招牌電玩「超級瑪莉歐Super Mario」並以...

抗疫心法！LV的佛系旅行 看攝影圖集靜定心緒

近期精品集團的抗疫舉措包括捐贈口罩、捐款等，例如LVMH日前即捐贈了4,000萬個口罩給法國衛生部門抗疫，並且停止香水生...

熱門新聞

紐航烏龍載客來台轉機 三人受困桃機上演航站情緣

清明時節雨紛紛 氣象局：連假期間全台多雨

獨／開業50年！台中「水車和食」4月1日起暫停營業

吳德榮：昨台北創54年來的3月高溫 明晚恐跌到14度

她買口罩見「一行字」 眾人淚讚：屬於我們的驕傲

吃楊桃會打嗝不止 小心可能「中毒」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。