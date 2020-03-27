悲劇！ 約好來送飯卻被放鴿子 居家檢疫讓他看透了友情

從英國逃回台灣的阿Sir（化名），目前正在執行第11天的居家檢疫。他笑說，拿到居家檢疫包，看見全部都是素食時，當下心死。好在檢疫前先買泡麵，但吃到第5天已經快受不了，拜託朋友送餐到門口卻被放鴿子，朋友理由是手機掉到馬桶，他無奈說「真是一場居家檢疫看透了友情」。

阿Sir長年在英國工作，工作證到今年5月到期，原本預計5月前返台，沒想到遇上百年難得一見的疫情。他2月初結束工作，並開始短期旅行，買了機票，預定3月底返台，但歐洲疫情日趨嚴重，3月13日正在波蘭的他，得知波蘭15日準備封城，嚇得趕緊重新劃票返台。

他說，若是困在波蘭，等於是「非法居留」，恐面臨逾期罰款，但封城前買到離境機票，班機卻臨時被取消，現場再買一張，沒多久波蘭機場就宣布「封閉機場」，二張機票的錢瞬間放水流，趕緊得找方法到德國。

當時從波蘭發車到德國的公車，完全買不到車票，他是「候補中的候補」，記得上車前一刻，司機大喊「這是最後一班公車」，準備上車前，司機還請他等一下，得先確定現場沒有其他有買票的人還沒有上車，才讓他付現金上車。

阿Sir說，當下許了一千萬個願望，「拜託現場沒有人有車票」，好在司機最後他告訴可以上車。一上車才知道，自己搶到最後一個位置。搭車過程中遇到許多貴人，有一位是跟他一樣被取消兩張機票的韓國女學生，還有抵達德國後，遇見會講德文的台灣女學生。

幾經波折，阿Sir終於在17日抵台。他說，家人沒有人知道他回來了，因為父母年紀大了，回老家檢疫十四天，相當不便，確認可以回台時，他透過airbnb訂了房間，準備在外居家檢疫。

為了檢疫時能有食物吃，阿Sir先在機場買了20多包泡麵，心想可以搭配居家檢疫所配送的食物，沒想到居家檢疫的食物全是宗教團體贈送的素食。他實在吃不慣，先吃泡麵過活，第5天受不了，打給好友，拜託幫忙送食物到房間門口。

阿Sir指出，原以為當天可以吃一些好料，沒想到等到深夜都不見朋友人影，只好含淚再吃下泡麵。隔天朋友解釋，因為手機掉到馬桶，沒辦法聯繫。他再次心死，默默為這段友情留下哀悼的眼淚。

阿Sir說，後來是不少像他一樣從國外返台的友人，教他怎麼訂外送，才讓能夠換菜色；如今剩下3天檢疫生活，自稱手機掉進馬桶的朋友再度致電，表示將再送一次餐。他心想，友情是否能夠長久，就靠這次餐點菜色了。

阿Sir提到，居家檢疫的生活非常痛苦，不能出門，獨自一人，他向自己信心喊話，結束居家檢疫後，要立刻回家抱抱老爸老媽，跟家人好好相處。