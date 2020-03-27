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水桶包大勢流行 LONGCHAMP、COACH、MK繽紛新款好搶眼

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
LONGCHAMP Roseau系列推出Souple水桶包款。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau系列推出Souple水桶包款。圖／LONGCHAMP提供

今年春夏水桶包再現流行，輕奢品牌也紛紛上市新款式。LONGCHAMP的皮革材質Roseau系列推出Souple水桶包款，以獨特的竹節環釦、簡約輪廓打造都會俐落感，MICHAEL KORS的MK logo為MERCER水桶包型帶來活潑視覺，COACH的Charlie Bucket則是優雅簡單，點綴春日穿搭的清新。

LONGCHAMP Roseau Souple的包身採用奢華柔軟的小羊皮，手感輕盈，日常上班或旅行都適用，包身輪廓來自品牌經典Roseau的延伸，俐落簡練也具有運動風，竹節環釦的元素被賦予滑動式功能，可調節束帶，包身材質輕盈，增加使用舒適感且減輕負擔。Roseau Souple共有4種款式，包括迷你水桶包、後背包、肩背包、手拿包，春夏配色除了基本黑、白色之外，更有粉嫩的蜜粉色可選，其中的肩背包線條簡潔，配有抽繩與滑釦式開關設計，可收納文件，適合上班之用。

春季系列的COACH服裝鮮豔繽紛，展現俏皮活潑的氛圍，相較之下包款則優雅簡約，Charlie水桶包採用Signature C帆布或單色皮革打造，內部隔層空間方便置物，可手提、肩背或斜背；MICHAEL KORS 2020春季系列也以滿版的MK Logo印花，打造輕盈粉嫩、淺藍色的水桶包，帥氣又浪漫，珊瑚色系則是相當女性化的甜美色彩。

MICHAEL KORS Mercer Gallery珊瑚橘水桶包，售價14,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Mercer Gallery珊瑚橘水桶包，售價14,600元。圖／MICHAEL KORS提供
LONGCHAMP Roseau Souple白色迷你水桶包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Souple白色迷你水桶包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
MICHAEL KORS Mercer Gallery拼接色塊水桶包，售價14,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Mercer Gallery拼接色塊水桶包，售價14,600元。圖／MICHAEL KORS提供
LONGCHAMP Roseau Souple黑色迷你水桶包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Souple黑色迷你水桶包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Souple黑色手拿包，售價8,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Souple黑色手拿包，售價8,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Souple蜜粉色肩背包，售價23,100元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Souple蜜粉色肩背包，售價23,100元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau系列推出Souple水桶包款。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau系列推出Souple水桶包款。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau系列推出Souple水桶包款。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau系列推出Souple水桶包款。圖／LONGCHAMP提供
COACH Charlie水桶包，售價13,800元。圖／COACH提供
COACH Charlie水桶包，售價13,800元。圖／COACH提供
MICHAEL KORS Mercer Gallery水桶包，各售14,600元。圖／MICHAEL KORS提供
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