水桶包大勢流行 LONGCHAMP、COACH、MK繽紛新款好搶眼

今年春夏水桶包再現流行，輕奢品牌也紛紛上市新款式。LONGCHAMP的皮革材質Roseau系列推出Souple水桶包款，以獨特的竹節環釦、簡約輪廓打造都會俐落感，MICHAEL KORS的MK logo為MERCER水桶包型帶來活潑視覺，COACH的Charlie Bucket則是優雅簡單，點綴春日穿搭的清新。

LONGCHAMP Roseau Souple的包身採用奢華柔軟的小羊皮，手感輕盈，日常上班或旅行都適用，包身輪廓來自品牌經典Roseau的延伸，俐落簡練也具有運動風，竹節環釦的元素被賦予滑動式功能，可調節束帶，包身材質輕盈，增加使用舒適感且減輕負擔。Roseau Souple共有4種款式，包括迷你水桶包、後背包、肩背包、手拿包，春夏配色除了基本黑、白色之外，更有粉嫩的蜜粉色可選，其中的肩背包線條簡潔，配有抽繩與滑釦式開關設計，可收納文件，適合上班之用。