朵茉麗蔻推分層保養 實現回彈澎潤肌

忙碌的生活步調講求速效，讓All in one一瓶搞定的保養方式成為不少女性的日常。專注肌膚研究45年的抗皺淨斑專家「朵茉麗蔻」提醒，皮膚原本就有抵禦外來物，譬如：細菌、病毒、紫外線的保護機制，想要一次吸收保養品精華成分其實沒那麼容易，希望保養看的見效果，建議掌握分層保養順序，才能由內而外養成透亮光采好膚質。

保養前「準備工作」不可少

保養前正確溫和清潔，有助後續保養成分吸收。 圖／朵茉麗蔻 提供

保養原理的根本在清潔，千萬不能本末倒置重保養而忽略潔淨本質。有些人覺得沒化妝就不用卸妝，事實上是大NG！空污灰塵、肌膚本身分泌的油脂、隨著年齡增長而代謝趨緩的老廢角質……都是造成暗沉與皺紋斑點的成因。「朵茉麗蔻」指出，保養前使用質地溫和且富含膠原蛋白的卸妝、洗臉產品，才能清潔同時抗老，回復肌膚純淨柔軟，啟動完美保養開端。

分層保養四步驟 逆齡提升肌膚根本力層層構造的肌膚各司其職，不同肌層所需要的養分也不同，「朵茉麗蔻」提出一套循序漸進的保養方式。首先，透過富含玻尿酸的「保濕液」為肌膚打通水分子通道；接著以「精華液」補充維他命C賦予肌膚活力；在肌膚最有元氣的時候，擦上「乳霜」養護肌膚最主要成分-膠原蛋白；最後再上「乳液」把水份與養份緊緊鎖住。這就是順應肌膚構造的「分層保養」概念，相輔相成的加乘效能，鍛鍊肌膚健康「根本力」，就不怕皺紋、斑點找上門！就像料理食物，食材先後放入順序也會影響菜餚的美味程度，肌膚保養也是要一步步層層呵護。

朵茉麗蔻提供從卸妝、洗臉、基礎保養到隔離防曬一系列完整肌膚呵護，並鼓勵選擇保養品從三日完整試用開始。 圖／朵茉麗蔻 提供

有分層呵護的概念，保養手法也是關鍵。其實「雙手」就是最佳的保養工具，平時保養時先搓熱雙手，利用手的溫度幫助保養品吸收；手法輕柔、避免用力拍打及拉扯肌膚。平時也可以將手腳浸泡在42度C溫水中5分鐘，藉此促進膠原蛋白生成，是日本流行的「42度C溫水美容法」。

漢方新黃金比例 抗老更給力

朵茉麗蔻以漢方理念溫和調理肌膚，從根本打造無畏年齡的彈潤透亮美肌。 圖／朵茉麗蔻 提供

來自日本熊本的「朵茉麗蔻」，以漢方理念調理肌膚根本力，一系列保養品運用170多種大自然原料來養護肌膚，其中三大抗老漢方原料：百草之王「長白人蔘」、楊貴妃抗老祕方「紅棗」和菊花界人蔘「不知火菊」，形成漢方新黃金比例，攜手提升膠原蛋白對紫外線防禦和肌膚修復能力，為肌膚老化踩剎車，全面提升抗老修復能力。

不必出門即能體驗 朵茉麗蔻一系列抗皺淨斑魅力

圖／朵茉麗蔻 提供

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歡慶母親節，即日起至2020年5月31日推出期間限定獨家獻禮活動，限首次購買指定套組享有，會員另享專屬禮遇，詳細活動相關請洽免費客服專線。 圖／朵茉麗蔻 提供

免費客服專線：0800-866-866服務時間9:00~21:00，全年無休、手機也可免費撥打。