無印良品高雄最大門市開幕 2大獨家設計滿額送限量提袋

MUJI無印良品打造高雄最大門市，大魯閣草衙道門市今日開幕，330坪的空間，除了各式男女服飾、童裝、家具、家居品、美妝保養品及文具小物外，推出高雄唯一「Open MUJI」展演活動空間與生活選書推薦，共引進逾千冊書籍。門市特別引進南台灣第一座24小時皆能購買的「MUJI POCKET」自動販賣機。

大魯閣草衙道購物中心為提供運動休閒娛樂美食的商場，主要客層為家庭客與26至45歲的上班族群客層。無印良品在高雄推出唯一「Open MUJI」展演活動空間，引進逾千冊書籍內容包含居家收納、舒壓放鬆、生活觀察等主題，提供消費者閱讀與選購，門市也將不定期在「Open MUJI」舉辦各式體驗活動與講座。

另一方面，考量到假日親子人潮，為了讓親子購物時能感到輕鬆自在，大魯閣草衙道門市特別以木質地板打造約20坪的兒童休憩區，並提供懶骨頭沙發及童書繪本閱覽及販售服務，讓親子可在門市內享受自在舒適的時光。

在專業服務面上，大魯閣草衙道門市配置了3A專業顧問服務：包含居家布置收納服務的「家具配置顧問IA」、對於服裝搭配提出建議的「服飾造型顧問SA」與文具美保用品諮詢的「體驗服務顧問EA」。消費者可免費預約，透過一對一的討論，解決購物疑問與需求。

大魯閣草衙道門市也規畫家具陳列區，劃分客廳、臥室等居家空間情境，讓消費者可以親近體驗，也能提供空間佈置靈感。

門市特別引進南台灣第一座24小時皆提供商品購買服務的「MUJI POCKET」自動販賣機，販售熱銷的零食點心與飲品。同時，考量到南台灣天氣炎熱，「MUJI POCKET」自動販賣機也讓民眾隨時都能買到冰飲。