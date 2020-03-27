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德國人也出手了 男裝品牌BOSS麥琴根廠房投入生產口罩

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
HUGO BOSS將以棉質混紡材料製成的非一次性使用的環保口罩，可清洗、並重複使用至少50次。圖 / HUGO BOSS提供。
HUGO BOSS將以棉質混紡材料製成的非一次性使用的環保口罩，可清洗、並重複使用至少50次。圖 / HUGO BOSS提供。

面對日趨嚴重的疫情影響，德國男裝品牌HUGO BOSS宣布，將位於德國的麥琴根廠房投入生產口罩。HUGO BOSS表示，身為一間服裝製造企業，品牌擁有專業的知識與能力為公共事務付出。面對疫情，品牌希望採取更積極果斷的行動，於是將德國總部：位於麥琴根（Metzingen）總部的廠房投入口罩生產，並將捐贈予公共機構。

成立於1924年的HUGO BOSS，是德國製造的男裝品牌，最早以工作服、防水套裝、雨衣和制服聞名，近代則專精於男性的商務或休閒風格時裝，其中西裝並提供「Made To Measure」的半訂製服務。像是2018年底修杰楷與賈靜雯結婚時，修杰楷就選擇在婚禮時穿上BOSS西裝 「Made To Measure」量身訂製系列，並於西服內側繡上「Kai &Alyssa」的兩人英文字樣。

而回到當下，HUGO BOSS預計將在接下來的數星期間製造約18萬個口罩，以應付疫情需求。由於這批環保口罩的物料將採用棉質混紡材料製成，可清洗、並可重複使用至少50次，雖然將暫不投入於臨床醫學，但它們仍能應付多項公共設施如療養院，消防部門和警察部門的需求，在關鍵時刻，為社會公眾層面的基礎運作，群策群力。

HUGO BOSS宣布將麥琴根廠房投入生產口罩，並提供公共社會層面運用。圖 / HUGO BOSS提供。
HUGO BOSS宣布將麥琴根廠房投入生產口罩，並提供公共社會層面運用。圖 / HUGO BOSS提供。

口罩 德國 品牌

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