德國人也出手了 男裝品牌BOSS麥琴根廠房投入生產口罩

面對日趨嚴重的疫情影響，德國男裝品牌HUGO BOSS宣布，將位於德國的麥琴根廠房投入生產口罩。HUGO BOSS表示，身為一間服裝製造企業，品牌擁有專業的知識與能力為公共事務付出。面對疫情，品牌希望採取更積極果斷的行動，於是將德國總部：位於麥琴根（Metzingen）總部的廠房投入口罩生產，並將捐贈予公共機構。

成立於1924年的HUGO BOSS，是德國製造的男裝品牌，最早以工作服、防水套裝、雨衣和制服聞名，近代則專精於男性的商務或休閒風格時裝，其中西裝並提供「Made To Measure」的半訂製服務。像是2018年底修杰楷與賈靜雯結婚時，修杰楷就選擇在婚禮時穿上BOSS西裝 「Made To Measure」量身訂製系列，並於西服內側繡上「Kai &Alyssa」的兩人英文字樣。