你泰蝦還是雞白？揪朋友來抽新口味泡麵還以為要灣家啦！

圖／聯合線上 提供

不管是月底窮到快被鬼抓走、忙到沒空好好吃頓飯、或嘴饞就是想來一碗，「泡麵」始終是老少咸宜又快速方便的生活良伴！台灣泡麵好吃到世界聞名，許多老牌泡麵都各有死忠擁護者，就例如許多人從歐巴吃到當阿爸的「双響泡」，最近就推出了兩款新口味並廣召萬人一起來試吃，罷特～～～卻意外引發民眾灣家（吵架）啦！到底怎麼回事呢？

許多網友表示，最近手機裡常有朋友傳訊來「你是泰蝦，還是雞白？」喂喂喂～好好說話不行嗎？喔NoNoNo～千萬別誤會，原來他們都是在樓上揪樓下、厝邊拉隔壁，一起來參加「双響泡」所舉辦的「你愛叨一味？萬人試吃活動」啦！

圖／味丹 提供

這次「双響泡」新品共推出兩款，「泰蝦酸辣湯麵」顧名思義就是要吃起來能讓人一秒置身泰國、外加夠酸夠辣才配得上「酸辣」二字！這款「泰蝦酸辣湯麵」是以濃郁椰奶作為湯底，配上重口味蝦醬、香茅等辛香料，喝一口又酸又辣的鮮美湯頭，耳邊立刻響起「三碗豬腳~~」當然不能錯過香菜、青蔥等配料的加持，一碗香氣清爽、湯頭有層次、有著滿滿南洋風的泰蝦酸辣湯麵，包準讓你一吃入魂啊！

泰蝦酸辣湯麵充滿濃濃泰風，酸酸辣辣超開胃！ 圖／味丹 提供

而「日式雞白湯麵」則是取雞隻精華作為高湯，並加入大火油炸拌炒的雞油做為湯底，湯頭呈現濃郁白濁感富含滿滿膠質，入喉帶點淡淡乳香、喝得到最純的雞肉甘美；還有最重要的就是「花椒油」，對整碗「日式雞白湯麵」更有畫龍點睛效果，再搭配上甜脆小白菜，增添整體口感，是一碗有著雙倍享受、雙倍滿足、又有著日式風格的好滋味。這兩款新口味都採用Ｑ彈有嚼勁的功夫圓麵，「摳機摸挖～兜機！」你想吃哪一碗呢？

日式雞白湯麵湯頭有層次、富含滿滿膠質，花椒油的香氣更能讓整體大加分！ 圖／味丹 提供

看到這裡口水都要流下來了嗎？那就趕緊來參加「你愛叨一味？萬人試吃活動」吧！這次「双響泡」準備了一萬碗泡麵要送給喜歡嚐鮮的你（這裡拿： https://lsp-campaign.line.me/s/200325vedan ）活動方式很簡單，只要點選活動網站的「參加活動」，選擇活動指定通路（7-11、全家、萊爾富），並完成活動流程後即有機會獲得兩款新口味中的其中一款，就算沒有拿到也有參加獎專屬桌布送給你唷！活動只到4月1日22:59止，現在就趕緊來參加吧！