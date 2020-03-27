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不只快狠準！37歲林依晨童顏祕訣多3招 從不忌口開始

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
林依晨身穿香奈兒春夏新裝，大方公布自己保養的新秘訣。圖／香奈兒提供
林依晨身穿香奈兒春夏新裝，大方公布自己保養的新秘訣。圖／香奈兒提供

被稱為「童顏人妻」代表的林依晨，37歲卻仍有著如同少女般的肌膚，到底是如何做到呢？她曾提過自己的保養秘訣是「快狠準」，久未露面的她，這回接受專訪時，再被問到有沒有新的保養秘訣時，林依晨燦笑地說，「量少、質精、不需要複雜」是她近期的保養原則，因為肌膚保養很簡單，「只需要給肌膚好的東西」。

身為香奈兒保養品代言人的林依晨，認為想要膚質好，就得靠平時不偷懶保養，還得看自己當下的肌膚狀況，調整使用的保養產品。而維持心情愉快也很重要，林依晨難免會遇到低潮，「選擇做些能讓自己快樂的事，或用自嘲的方式巧妙輕鬆化解，不要帶給自己或別人壓力。」這也是林依晨新的人生領悟。

女人想要持續維持身心靈狀態，提升抵抗力很重要，林依晨透過「食補、運動、睡眠」3件事來照顧好身體，會為了皮膚吃薑黃，也不忌口吃蔥薑蒜。近期多在家中，認真上瑜伽課，還有充足的睡眠。

最近比較長時間待在家中，林依晨會調整家中溼度在50～55%，「肌膚保濕最重要」，除了早晚擦精華外，也會使用好清潔的面膜

問到林依晨最近使用的保養品，她習慣早上使用「香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露」，用起來質地清爽、保濕又彈潤，且香氣不刺激，聞了讓一整天心情都變好，每瓶山茶花保濕微滴精萃再生露中，含有5千個微滴精萃粒子，富含活性分子，能讓肌膚長效保濕，且具有5項產品專利

晚上則用香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃，她透露使用後有明顯的提拉感，且能加強臉部保濕，輔以簡單的臉部按摩，「不要吝嗇，大膽用才能感受效果」，且香氛味很療癒，讓人用了能一夜好眠。3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃結合紫花苜蓿與黑薄荷，可以淡化細紋，增強肌膚防禦力。

香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露150ml ／3,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露150ml ／3,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／6,920元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／6,920元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／6,920元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／6,920元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露150ml ／3,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露150ml ／3,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／6,920元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／6,920元。圖／香奈兒提供
林依晨身穿香奈兒春夏巴黎天際線印花絲質上衣、搭配高腰牛仔褲，接受專訪。圖／香奈兒提供
林依晨身穿香奈兒春夏巴黎天際線印花絲質上衣、搭配高腰牛仔褲，接受專訪。圖／香奈兒提供

香奈兒 面膜 按摩 專利

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