清冰箱料理／童年難忘美味 母親家傳私房菜「炒饅頭」
小的時候家裡必備的主食就是饅頭，除了用蒸著食用外，媽媽還會把冰了較久的饅頭切片油炸到金黃，滋味真是香酥極了。不過現在為了健康的因素，已經很久沒有再嘗過炸饅頭的味道。
還有另一樣好吃的料理就是炒饅頭，將饅頭切成小丁代替米飯來做的一道料理。
小學的時候，媽媽還在大學當講師，因為校職工作只有半天，所以我幸運的每天放學回家都可以吃到媽媽準備的午餐，那時我們母女經常吃的，就是炒一盤香噴噴的雞蛋饅頭。
其實這並不是什麼特別的料理，只是將剩餘的材料做一些變化，小饅頭丁稍微煎到脆脆的，吃起來特別香。翻出冰箱有的材料，自己炒上一盤，又記起跟媽媽一塊吃著炒饅頭的滋味。
我彷彿看到童年的自己，用筷子一個個將饅頭丁夾起塞進嘴裡，一邊跟媽媽說著學校發生的事情。我的記憶都是跟食物有關，這些食物帶著我從廚房穿越時間的長廊，成為生命中永遠的記錄。
【懷舊的滋味：炒饅頭】
份量：約2～3人份
材料：
雞胸肉100g
白饅頭1個
雞蛋1個
紅甜椒1/4個
黃甜椒1/4個
杏鮑菇1個
青蔥1/2支
醃料：
醬油1/2T（大匙）
米酒1/2T（大匙）
太白粉1/2t（小匙）
蛋白1t （小匙）
調味料
鹽1/4t（小匙）
醬油1/2t（小匙）
白胡椒粉少許
作法：
1．雞胸肉切1cm丁狀，加入醃料混合均勻，醃漬20分鐘。
2．饅頭切成約1cm大小的丁狀。
3．將雞蛋打散，紅、黃甜椒及杏鮑菇切丁，青蔥切小段。
4．炒鍋中倒入1T油，油熱後將雞胸肉放入炒熟先撈起。
5．原鍋中再加2T液體油，將雞蛋放入炒至半熟。
6．然後將饅頭丁放入炒散，稍微煎至香脆。
7． 將紅、黃甜椒丁及杏鮑菇放入翻炒2～3分鐘。
8．最後把炒好的雞胸肉，加入青蔥及調味料翻炒均勻即可。
作者介紹：
胡涓涓，「Carol自在生活」粉絲團、「自在生活Carol」YouTube頻道主持人，用料理記錄了外婆與母親傳承的家傳好味，書寫餐桌的日常美好。
【摘文選自：《麵點新手必備的第一本書》、作者：胡涓涓、圖文：幸福文化提供、整理：柯意如】
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