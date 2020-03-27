清冰箱料理／童年難忘美味 母親家傳私房菜「炒饅頭」

小的時候家裡必備的主食就是饅頭，除了用蒸著食用外，媽媽還會把冰了較久的饅頭切片油炸到金黃，滋味真是香酥極了。不過現在為了健康的因素，已經很久沒有再嘗過炸饅頭的味道。

還有另一樣好吃的料理就是炒饅頭，將饅頭切成小丁代替米飯來做的一道料理。

小學的時候，媽媽還在大學當講師，因為校職工作只有半天，所以我幸運的每天放學回家都可以吃到媽媽準備的午餐，那時我們母女經常吃的，就是炒一盤香噴噴的雞蛋饅頭。

其實這並不是什麼特別的料理，只是將剩餘的材料做一些變化，小饅頭丁稍微煎到脆脆的，吃起來特別香。翻出冰箱有的材料，自己炒上一盤，又記起跟媽媽一塊吃著炒饅頭的滋味。

炒饅頭的材料都是家中常見配菜。圖／幸福文化提供

我彷彿看到童年的自己，用筷子一個個將饅頭丁夾起塞進嘴裡，一邊跟媽媽說著學校發生的事情。我的記憶都是跟食物有關，這些食物帶著我從廚房穿越時間的長廊，成為生命中永遠的記錄。

【懷舊的滋味：炒饅頭】

份量：約2～3人份

材料：

雞胸肉100g

白饅頭1個

雞蛋1個

紅甜椒1/4個

黃甜椒1/4個

杏鮑菇1個

青蔥1/2支

醃料：

醬油1/2T（大匙）

米酒1/2T（大匙）

太白粉1/2t（小匙）

蛋白1t （小匙）

調味料

鹽1/4t（小匙）

醬油1/2t（小匙）

白胡椒粉少許

吃不完的饅頭怎麼辦？來試試看炒饅頭吧。圖／幸福文化提供 把炒好的料加入翻炒均勻。圖／幸福文化提供 將雞蛋放入炒至半熟。 然後將饅頭丁放入炒散，煎至香脆。圖／幸福文化提供

作法：

1．雞胸肉切1cm丁狀，加入醃料混合均勻，醃漬20分鐘。

2．饅頭切成約1cm大小的丁狀。

3．將雞蛋打散，紅、黃甜椒及杏鮑菇切丁，青蔥切小段。

4．炒鍋中倒入1T油，油熱後將雞胸肉放入炒熟先撈起。

5．原鍋中再加2T液體油，將雞蛋放入炒至半熟。

6．然後將饅頭丁放入炒散，稍微煎至香脆。

7． 將紅、黃甜椒丁及杏鮑菇放入翻炒2～3分鐘。

8．最後把炒好的雞胸肉，加入青蔥及調味料翻炒均勻即可。

把炒好的料加入翻炒均勻。圖／幸福文化提供

作者介紹：

胡涓涓，「Carol自在生活」粉絲團、「自在生活Carol」YouTube頻道主持人，用料理記錄了外婆與母親傳承的家傳好味，書寫餐桌的日常美好。

【摘文選自：《麵點新手必備的第一本書》、作者：胡涓涓、圖文：幸福文化提供、整理：柯意如】