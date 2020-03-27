7-11清明連假「大杯美式咖啡第2杯半價」！御料小館全系列第2件6折

清明連假將至，因應防疫期間在家自煮、清潔需求，7－ELEVEN展開「就近買、安心吃」、「清潔防護大作戰」等食品、生活用品兩大優惠，更掌握宅商機推出「在地潮食」主題專案架，近20款台灣各地小吃變身獨家零食，搭配指定糖果零食2件8折、3件77折活動，讓消費者不必出遠門就能吃遍台灣；針對掃墓祭祖需求，門市也加強濕紙巾、隨身面紙、防蚊液等相關商品備貨。

7－ELEVEN推出民生食材、泡麵優惠，主打米、油、罐頭、麵買1送1，多入數、整箱購買更划算，並提供CAS蛋品、海底撈自煮火鍋、生鮮蔬菜等選擇，近期生鮮蔬菜、鮮食等銷售較去年同期成長1～3成。即日起至4月7日御料小館全系列第2件6折，包括超熱賣的石安牧場溫泉蛋、辣味雞球、韓式炸雞、爆炒滷雞胗等超過10多款品項；CITY CAFE則將於4月1日至4月5日推出大杯美式咖啡第2杯半價。

7－ELEVEN X Mister Donut店中店即日起至4月21日推出「日式春饗宴」獨家活動，任選一個甜甜圈加CITY CAFE中杯熱美式咖啡或中杯拿鐵一杯現省5元，還有店中店獨家新品「黑糖麻糬波堤」，8顆Q彈波堤夾入濃郁黑糖鮮奶油與小麻糬丁，配上職人手繪巧克力線條，碰撞出季節限定美味，售價45元。

「清潔防護大作戰」專區集中陳列抗菌濕巾、酒精擦、乾洗手、洗手乳、漂白水、布口罩等商品，即日起針對家用清潔洗劑推出優惠，包含濃縮洗衣精、量販及美妝通路熱銷的馬桶清潔球。