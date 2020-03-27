搖滾狂放 Kōki與吳亦凡同場齊撐寶格麗B.zero1 Rock

從1999年問世以來，寶格麗B.zero1系列在去年完成20周年，並在2020踏入第三個十年。品牌再度帶來全新B.zero1 Rock系列，歌頌義大利狂放不羈的無畏精神。

緣起於羅馬的自由開放，新款B.zero1 Rock系列體現了深植於寶格麗核心中的搖滾靈魂，再從1980年代寶格麗Heritage典藏系列中Tubogas頸鍊的鉚釘得到啟迪，全系列展現獨立態度與力量的自由演示，並反映了義大利頂級珠寶品牌的豐沛創意能量。為宣傳全新B.zero1 Rock系列上市，寶格麗找來品牌大使、木村拓哉之女木村光希Kōki、吳亦凡、英國女演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott），全數佩戴上了B.zero1 Rock系列作品，拍攝一系列美型視覺。