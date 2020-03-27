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搖滾狂放 Kōki與吳亦凡同場齊撐寶格麗B.zero1 Rock

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
品牌大使吳亦凡帥氣戴上BVLGARI B.zero1 Rock系列，展現狂放不羈的搖滾態度。圖 / BVLGARI提供。
品牌大使吳亦凡帥氣戴上BVLGARI B.zero1 Rock系列，展現狂放不羈的搖滾態度。圖 / BVLGARI提供。

從1999年問世以來，寶格麗B.zero1系列在去年完成20周年，並在2020踏入第三個十年。品牌再度帶來全新B.zero1 Rock系列，歌頌義大利狂放不羈的無畏精神。

緣起於羅馬的自由開放，新款B.zero1 Rock系列體現了深植於寶格麗核心中的搖滾靈魂，再從1980年代寶格麗Heritage典藏系列中Tubogas頸鍊的鉚釘得到啟迪，全系列展現獨立態度與力量的自由演示，並反映了義大利頂級珠寶品牌的豐沛創意能量。為宣傳全新B.zero1 Rock系列上市，寶格麗找來品牌大使、木村拓哉之女木村光希Kōki、吳亦凡、英國女演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott），全數佩戴上了B.zero1 Rock系列作品，拍攝一系列美型視覺。

B.zero 1原本的螺旋線條設計是以古羅馬競技場的圓形露天劇場為靈感，新款的B.zero1 Rock系列則加入了充滿搖滾精神的鉚釘元素，幻化成戒指、項鍊、耳環或手環。鉚釘時而單排、時而多排，部分黃K金款式並加入鑽石，玫瑰金款式並加入黑色陶瓷，透過貴重材質的色澤變化，展現自由不羈精神與奢華逸樂風格的二合為一。

BVLGARI，B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷耳環，搭配玫瑰金鉚釘與黑色陶瓷。72,700元。圖 / BVLGARI提供。
BVLGARI，B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷耳環，搭配玫瑰金鉚釘與黑色陶瓷。72,700元。圖 / BVLGARI提供。
木村拓哉之女木村光希（Kōki），同時也是寶格麗品牌大使，並佩戴上最新BVGARLI B.zero1 Rock系列拍攝廣告形象視覺。圖 / BVLGARI提供。
木村拓哉之女木村光希（Kōki），同時也是寶格麗品牌大使，並佩戴上最新BVGARLI B.zero1 Rock系列拍攝廣告形象視覺。圖 / BVLGARI提供。
BVLGARI，B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，44萬6,500元。圖 / BVLGARI提供。
BVLGARI，B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，44萬6,500元。圖 / BVLGARI提供。
英國女演員娜歐咪史考特（Naomi Scott）除了是寶格麗品牌大使，並以電影真人版《阿拉丁》電影中的茉莉公主知名。圖 / BVLGARI提供。
英國女演員娜歐咪史考特（Naomi Scott）除了是寶格麗品牌大使，並以電影真人版《阿拉丁》電影中的茉莉公主知名。圖 / BVLGARI提供。
BVLGARI，B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，22萬5,500元。圖 / BVLGARI提供。
BVLGARI，B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，22萬5,500元。圖 / BVLGARI提供。

義大利 品牌 羅馬

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