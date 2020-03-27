聽新聞
test
0:00 / 0:00
搖滾狂放 Kōki與吳亦凡同場齊撐寶格麗B.zero1 Rock
從1999年問世以來，寶格麗B.zero1系列在去年完成20周年，並在2020踏入第三個十年。品牌再度帶來全新B.zero1 Rock系列，歌頌義大利狂放不羈的無畏精神。
緣起於羅馬的自由開放，新款B.zero1 Rock系列體現了深植於寶格麗核心中的搖滾靈魂，再從1980年代寶格麗Heritage典藏系列中Tubogas頸鍊的鉚釘得到啟迪，全系列展現獨立態度與力量的自由演示，並反映了義大利頂級珠寶品牌的豐沛創意能量。為宣傳全新B.zero1 Rock系列上市，寶格麗找來品牌大使、木村拓哉之女木村光希Kōki、吳亦凡、英國女演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott），全數佩戴上了B.zero1 Rock系列作品，拍攝一系列美型視覺。
B.zero 1原本的螺旋線條設計是以古羅馬競技場的圓形露天劇場為靈感，新款的B.zero1 Rock系列則加入了充滿搖滾精神的鉚釘元素，幻化成戒指、項鍊、耳環或手環。鉚釘時而單排、時而多排，部分黃K金款式並加入鑽石，玫瑰金款式並加入黑色陶瓷，透過貴重材質的色澤變化，展現自由不羈精神與奢華逸樂風格的二合為一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言