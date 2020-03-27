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快到誠品「敦南晒書節」挖寶！6本500元起 日本人氣文具銅板價

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」即日起至4/15登場。圖／誠品提供
誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」即日起至4/15登場。圖／誠品提供

防疫時期在家時間變多的話，不妨趁現在多看些好書，充實自己。誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」即日起至4/15登場，與全台30家出版社合作蒐羅逾10萬本好書，推出6本500元起、每日一折好物推薦等超值優惠，像是兒童最愛的湯瑪士小火車70周年古典紀念版套書平均一本30多元，世界各國人氣文具也推出1折銅板價。

呼應誠品敦南店以人文藝術書店發跡的特色，「敦南晒書節」推出藝術書籍5折起。此外，世界各地文具每日1折驚喜銅板價，原子小金剛便條紙一本11元，共有4款可蒐集；日本知名文具品牌MIDORI環保筆盒只要20元；文具迷一定都知道的Traveler’s Notebook和紙膠帶五周年限量版以香港維多利亞港著名的天星小輪為設計，造型可愛31元就能帶走；擅長設計幽默便利貼的KNOCK KNOCK 「Let’s Do This」便條紙特價48元。

誠品敦南店內品牌也推出獨家商品，像是4/1起「森／CASA」丹麥等世界名家設計的一桌一椅都以驚喜收藏價出售，「綠藤生機」獨家推出有書香氣味的奇蹟辣木油。即日起至4/30，誠品人會員或累計卡卡友持誠品同日實體紙本發票最多3張，60天內可至台北松菸誠品行旅住房最高全額折抵、或用餐最高半價折抵。

誠品「敦南晒書節」即日起至4/15登場，推出書籍6本500元起、文具銅板價。圖／誠品提供
誠品「敦南晒書節」即日起至4/15登場，推出書籍6本500元起、文具銅板價。圖／誠品提供
湯瑪士小火車70周年古典紀念版套書特價後平均一本30多元。圖／誠品提供
湯瑪士小火車70周年古典紀念版套書特價後平均一本30多元。圖／誠品提供
原子小金剛便條紙一本11元。圖／誠品提供
原子小金剛便條紙一本11元。圖／誠品提供
Traveler’s Notebook和紙膠帶五周年限量版特價31元。圖／誠品提供
Traveler’s Notebook和紙膠帶五周年限量版特價31元。圖／誠品提供
KNOCK KNOCK 「Let's Do This」便條紙特價48元。圖／誠品提供
KNOCK KNOCK 「Let's Do This」便條紙特價48元。圖／誠品提供
日本知名文具品牌MIDORI環保筆盒特價20元。圖／誠品提供
日本知名文具品牌MIDORI環保筆盒特價20元。圖／誠品提供
「敦南晒書節」各國文具推出世界各地文具每日1折驚喜銅板價。圖／誠品提供
「敦南晒書節」各國文具推出世界各地文具每日1折驚喜銅板價。圖／誠品提供

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