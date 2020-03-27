foodpanda啟動「全台店家紓困轉型專案」！開放1萬名上架費全額補助申請

新冠肺炎疫情衝擊經濟，餐飲業營收大幅滑落，自2月中旬起申請成為foodpanda美食外送平台合作夥伴的店家數量呈倍數增長，可見防疫期間美食外送平台成為餐飲業自救的管道之一。foodpanda即日起啟動全台餐飲店家紓困轉型專案，提出全額補助上架服務費、加注行銷資源提高曝光等兩大主軸，為新店家上架前後的經營管理提出完整配套，期望協助中小型餐飲店家數位轉型，攜手共渡難關。

foodpanda針對新上線店家推出上架服務費全額補助申請，提供系統上線、菜單規畫、教育訓練、攝影、硬體租賃等全方位的服務配套，開放10,000個名額供店家申請全額補助，協助店家無痛上架，加速啟動數位服務，滿足非常時期的消費者訂餐需求，有需求的店家可透過招商網頁留下資料搶先登記。

在foodpanda上架前，會透過專業服務團隊和大數據分析，先為店家提出上線菜單的建議與分析，協助店家了解消費者的喜好、打造符合外送需求的菜單，並安排專業攝影團隊拍攝封面與餐點照片，使菜單吸睛度更高；另外， foodpanda提供完整接單系統的教育訓練與平板電腦、出單手機等租借服務，更快速完成上線準備。

除了協助快速上架之外，foodpanda也會規畫店家上線後的持續曝光與上線表現，合作的第一個月foodpanda會加注行銷資源，讓新店家有更佳的曝光機會，增加下單機率；如果店家要加注行銷資源，也可透過「全台餐飲店家紓困轉型專案」的行銷資源支持，在平台的活動專區維持高度曝光，也可選擇「滿額折抵」、「折扣碼」等優惠補助的方案。

店家上線後能長久經營才是重要基礎，為了讓店家專注於製作適合外送的餐點品質，foodpanda會即時監控成效並提出分析建議，顧問團隊定時透過每日報表分析店家外送訂單的表現，例如觀察消費者該筆訂單的未下單原因，進一步建議改變菜單呈現方式或設計外送專屬套餐等，讓外送更符合消費者需求。