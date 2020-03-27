Levi's、Bape讓你把兒時回憶穿上身 超級瑪莉歐和企鵝家族一同賣萌

又一波讓你可以回憶兒時的聯名款！Levi's最新的合作對象就是找來任天堂招牌電玩「超級瑪莉歐Super Mario」並以潮流服飾為概念，打造一系列充滿雙品牌特色的上衣與褲款。另外，A Bathing Ape（Bape）則聯手了瑞士經典卡通「企鵝家族Pingu」，讓系列服飾忠實的呈現主角呆萌、可愛模樣。

Super Mario聯名系列特色在於以明亮、飽合的色彩搭配粉絲最喜愛的角色圖案。圖／Levi's提供

瑪莉歐、路易士和碧姬公主，提到這些角色，相信六、七年級生必定耳熟能詳，當時伴隨著成長的「超級瑪莉歐」，今年問世35周年。橫跨了不同世代，更是電玩文化的象徵，因此Levi's便以遊戲中的主角為靈感，打造出打造牛仔、T恤和多款配件。Super Mario聯名系列特色在於以明亮、飽合的色彩搭配粉絲最喜愛的角色圖案，像是從牛仔褲口袋中呼之欲出的金幣、Levi's®雙馬皮標上的超級蘑菇與無敵星星、帶有復古電玩字體和飽和色彩的品牌旗標。甚至在特定褲款，還能發現瑪莉歐在腰部內側奔跑的印花，讓人發出會心一笑。

:CHOCOOLATE則推出了熊本縣吉祥物部長熊本熊KUMAMON聯名女裝。圖／:CHOCOOLATE提供

另外，潮牌Bape則與瑞士卡通「企鵝家族Pingu」合作，把主角Pingu還有他的妹妹Pinga和海豹好朋友Robby的圖案，運用在聯名的男裝與童裝上。而Bape招牌的猿人頭 、Baby Milo也化身如同Pingu好友一同現身，而且其中拉鍊連帽上衣還以Pingu將取代原有的鯊魚圖案，更使得粉絲能感受來自於兩個不同可愛世界的樂趣。而:CHOCOOLATE則推出了熊本縣吉祥物部長熊本熊KUMAMON聯名女裝，選用黑、白、灰色作基本主色調，更加入搶眼的紅及藍色，組成一系列百搭的T恤、飾品等，可愛程度同樣會讓女生們尖叫。

Levi's與Super Mario聯名系列T恤1,490元。圖／Levi's提供

Bape與Pingu聯名系列童裝4,799元。圖／A Bathing Ape提供

Levi's與Super Mario聯名系列托特包1,490元。圖／Levi's提供

Levi's與Super Mario聯名系列女裝吊帶褲3,990元。圖／Levi's提供

:CHOCOOLATE與熊本熊KUMAMON聯名頸枕1,499元。圖／:CHOCOOLATE提供

Levi's與Super Mario聯名系列側背小包1,690元。圖／Levi's提供

Bape與Pingu聯名系列童裝2,199元。圖／A Bathing Ape提供