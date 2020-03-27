抗疫心法！LV的佛系旅行 看攝影圖集靜定心緒

近期精品集團的抗疫舉措包括捐贈口罩、捐款等，例如LVMH日前即捐贈了4,000萬個口罩給法國衛生部門抗疫，並且停止香水生產線，改為製作乾洗手與酒精等用品，而集團旗下的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是在近日於官方IG及臉書發表許多黑白攝影作品，從「心」出發，用以面對疫情的嚴峻。

這篇以路易威登團隊的立場所po的文字如下，「在路易威登，我們始終相信靈感來自遊歷世界。這個星球上的每個社群正面臨著共同的挑戰，我們深知前路看似漫漫，且難以保持樂觀正向。此刻，最重要的就是彼此，藉此，我們祝福您身體健康、平安，並期望攜手度過這個非常時期；我們誠心相信旅程，即使目前只能在我們的夢想中展翅高飛。」疫情堪憂，且在居家隔離的狀況下，昨天有一西班牙男子扮成狗狗出門蹓達的網路照片看似好笑，背後卻是生活無法如常的恐慌與不安，伴隨而來久居於室的心理壓力，相對路易威登發表的黑白攝影照片，的確有靜心氛圍。