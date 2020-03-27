環球購物中心好「食」力 近40家新櫃不畏疫情搶進

全力搶攻母親節檔期，Global Mall不畏疫情展現「食」力，3~4月將引進近40個獨家或新型態餐飲、生活居家新櫃。

Global Mall表示，繼Global Mall南港車站於3月16日開幕的「薄多義Bite 2 Eat」南港首店，吸引許多年輕族群及上班族嚐鮮，緊接著4月還有多個新櫃將輪番登場，包括Global Mall板橋車站首家「鉄火鍋」將於4月1日登場，為樂軒新品牌，主打平價個人嚴選肉品小火鍋。此外，還有「涓豆腐」、近期超夯「Holo+FACE」韓式證件照等。

而Global Mall新北中和則有「阿原肥皂」、「定食8」、「葡吉手工包子」以及「檀島」新型態店等。另，南港車站也看準養生餐飲風潮，引進藥膳食補「龍涎居」、知名人氣咖哩「新高軒」，還有新左營車站「老董牛肉麵」、屏東市「吉野家」，以快速便利及健康取向滿足消費者不同需求。

其中，最具話題性的就屬即將插旗板橋車站，全台首店的「鉄火鍋」，訴求以好肉配好湯底的方式，讓愛吃肉又愛鍋的人避免陷於兩難。

「鉄火鍋」推出豚骨、昆布、沙茶、石頭、菇菇、麻辣、卜卜蜆等七款特製鍋底，搭配日本和牛、美國Prime級與冷藏熟成嚴選肉品，另有和牛滷肉飯︑和牛牛咖哩飯、飲料、甜品等附餐無限供應，每人只要298元起，4月1日至5日也將推出首波優惠，四人同行點餐打卡，現場即贈美國Prime級霜降牛乙盤（價值438元）︒