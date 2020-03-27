燦坤也能列印文件！「A4黑白列印1元、彩色列印5元」比超商更便宜

近年來流行斜槓人生，其實賣場通路的斜槓代表也不少，提供的服務越來越多樣，像是燦坤3C就宣布與EPSON攜手推出「印出你的燦爛人生」影印、列印服務，即日起於全台155間燦坤門市都可享受這項便民措施，萬一臨時有資料需要列印，除了影印店、超商之外又更多了一項選擇，而且有別於一般超商A4黑白列印3元、彩色列印10元，燦坤打出A4黑白列印僅需1元、彩色列印5元的超優惠價，收費更平價。

燦坤3C表示，以往就時常遇到消費者詢問是否可以提供影印，因此開始思考在門市裡提供影印服務的可能性，催生了業界首創的便民影印服務。

近期受新冠肺炎疫情影響、減少外出的情況下，燦坤3C推薦消費者可選購EPSON L5190／L5196連續供墨複合機，支援無線Wi－Fi列印與遠端列印，不論是在家上課、上班，不用出門即可進行列印。如果不在辦公室、卻需要列印文件給同事時，EPSON L5190／L5196結合台灣普及率最高的通訊應用軟體「LINE」，只需將EPSON官方帳號設為好友，即可在登錄印表機後完成檔案的傳送與列印，讓上班族不受空間及距離限制。