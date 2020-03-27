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網購找便宜 BALL推海陸特戰隊手表 官網預購七五折
疫情時代，人們盡量減少交通、避免群聚，電商、網購大為興起。事實上，從2015年已經開始推行網購模式的波爾表（BALL），從疫情升溫以來，二月與一月的業績相比，電商購物便成長約20％。近期品牌再度推出新款Engineer II U.S. Marine Corps腕表的網路預購，除能優先選擇喜愛的限量編號，並可免費於表背篆刻指定字樣。
為了向精銳強悍美國海軍陸戰隊致意的245週年腕表，波爾表推出Engineer II U.S. Marine Corps系列的雙時區自動腕表與三針自動兩款腕表，並皆採限量1,000只發行。40毫米的表殼中，結合老鷹、船錨與地球的海軍陸戰隊隊徽，與波爾表經典的自體照明器燈，一同運用在表面之上。即日起至2020年五月6日，凡於網路預約，便能直接以優惠價格預訂Engineer II U.S. Marine Corps系列三針自動腕表，約為原價七五折。
而如果喜愛運動風格強烈的款式，寶齊萊（Carl F. Bucherer）也有新款柏拉維深潛腕錶碳黑版。44.6毫米的超輕鈦金屬表殻與防刮陶瓷單向旋轉錶圈均經過啞黑色DLC類鑽碳塗層處理，黑色造型堅固且輕盈、防水深度更達500米，並經瑞士官方天文台（COSC）認證。表面上的時標、指針皆飾以藍色夜光塗料，同時表面上的扇形裝飾，更像海浪中點點浮起的波浪與泡泡，引人心思持續深潛，前往無邊無際的自由之境。
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