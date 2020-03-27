頂級保養主打小資價！海洋拉娜、肌膚之鑰⋯優惠又加碼

許多愛保養的人，都一定聽過海洋拉娜LA MER的經典乳霜、肌膚之鑰Clé de Peau Beauté的光采保濕露、RéVive光采再生活膚霜等頂級保養的經典商品，但動輒近萬元的售價，總讓小資女難以下手。

今年母親節，三大頂級貴婦品牌，都推出「入門款」特惠組，4,000元有找，就能得到最經典的商品，其中肌膚之鑰、RéVive可是難得推出入門特惠組，海洋拉娜的入門組也再度加碼優惠，可說是更好入手，優惠更多。

海洋拉娜小奢華特惠組／3,300元起

海洋拉娜不是第一次推出入門特惠組，但今年特別不一樣，推出「打造專屬我的LA MER時刻」特惠組，在各大百貨專櫃，購買經典乳霜／舒芙乳霜／水凝霜15ml，或濃縮精華露100ml，售價3,300元，或是濃萃修復精華15ml售價5,700元，皆可自己挑選價值1,800元明星商品體驗組，想用什麼就自己選。

如果有選擇障礙，海洋拉娜官網直接推出3,300／5,700元特惠組，同樣買上述商品，可獲得濃萃修復精華3ml與濃縮精華露15ml，贈品價值1,570元。

肌膚之鑰輕奢特惠組／3,400元起

被譽為頂級貴婦首選的肌膚之鑰，價格總讓小資女難以入手，但今年首度推出輕奢特惠組，買無瑕光采妝前凝霜與粉漾潤唇膏特價3,400元，或買精萃光采保濕露任一瓶3,800元，都加送精萃光采柔潤保濕露30ml與光采柔潤潔膚皂20ml、光采卸妝霜 20ml。

如果預算略高，精萃光采入門組則是非常優惠，內含精萃光采柔潤保濕露75ml、精萃光采防護精華乳30ml、精華光采修護精華乳30ml等，特價4,550元。

RéVive入門組／3200元